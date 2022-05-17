雀巢(Nestle)周二表示，已經將荷蘭和瑞士的嬰兒配方奶粉緊急空運送往美國，以應對美國超市缺奶的問題。

雀巢已經將旗下Gerber品牌的嬰兒食品配方奶粉從荷蘭運往美國，並將Alfamino品牌的嬰兒配方奶粉從瑞士運往美國。

該公司在聲明中表示，公司優先考慮這些產品，因為它們對嬰兒具有重要的醫療意義。雀巢加速空運到美國，以應對緊急需求。

由於工廠出現細菌感染，美國製造商亞培(Abbott)在今年二月回收了包括Similac品牌等十多種嬰兒奶粉，並關閉了工廠生產。從此開始，美國超市出現恐慌性搶購嬰兒奶粉情形。亞培近日也與美食藥署(FDA)達成協議，要恢復密西根州工廠生產。

雀巢股價周二早市小升0.02%，報123.34瑞士法朗。

英國消費性產品製造商利潔時(Reckitt Benckiser)一名高層也在周二表示，該公司將嬰兒配方奶粉產量提高約30%，並將更緊密地送貨到商家，以彌補美國超市全國性的嬰兒奶粉短缺問題。

利潔時營養部門副總裁Robert Cleveland說，將授權工廠無限制地加班，增加班次，以提高產量。利潔時在美國三個州有配方奶粉生產工廠。Cleveland說，除了減少一些費時較久產品的生產，公司已經努力增加30%的嬰兒奶粉產量。