TOYOTA總代理和泰車(2207)於5月17日舉辦bZ4X上市發表會。TOYOTA作為節能車的領導品牌，同時身為研發電動化車輛技術的先行者，以「量產適合更多人的電動化車款」為長期目標，因應全球不同地區的需求，逐步推出HEV油電複合動力車、PHEV插電式油電複合動力車、FCEV氫燃料電池電動車、BEV電池電動車等多元電動化車款，以滿足各種顧客的需求，進而實現碳中和的願景。

bZ4X為TOYOTA自1992年成立電動車開發部門以來，累積30年開發經驗所打造的全新純電休旅車款，搭載專為純電車量身訂做的eTNGA專屬平台，並擁有626km純電續航里程，讓顧客更愜意自在的享受純電駕馭樂趣。這是TOYOTA第一台純電車款，本次在和泰汽車積極爭取下，bZ4X幾乎與日本同步上市，讓台灣消費者能搶先體驗bZ4X獨特的純電魅力。

和泰車董事長黃南光提到，努力實現碳中和願景，豐田也看好台灣市場發展潛力，與日本同步發表TOYOTA第一台純電車款，能帶給台灣消費者更多更好的選擇。

TOYOTA全新純電子品牌-TOYOTA bZ，命名取自beyond Zero第一個字母「b、Z」，希望帶給消費者「超越零碳排放」的全新價值，bZ4X的「4」是車型尺寸、「X」為級距。bZ4X為首款全新搭載純電車專屬eTNGA平台車款，擁有低重心設計、高剛性車體、操控樂趣高、寬敞車室空間、高性能懸吊等五大特點，將車輛最重的動力電池組配置在車底，創造出更低的車身重心，有效降低橫擺力矩，兼具舒適與穩定性，並透過最佳重量與位置分配，實現車內空間越級享受，而動力電池組與車身一體化的結構，加上底盤防護全面強化及平整化包覆，實現車身高剛性，保障駕駛、乘客及動力電池組的安全，同時提升操控樂趣。