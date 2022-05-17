全新純電休旅車款TOYOTA bZ4X，搭載專為純電車量身訂做的eTNGA專屬平台，並擁有626km純電續航里程。TOYOTA透過HYBRID車款超過1700萬顆的電池數據經驗，與PANASONIC共同提升研發能量並實現技術整合，製造兼具耐久與安全的高品質動力電池，掌握純電核心。

全新高效能動力電池容量為71.4kWh，並搭配專屬之動力電池溫控系統，除了以風扇強化進氣外，同時配置水冷系統，確保動力電池在快充或高速行駛狀態下亦能維持最適溫度，保持絕佳效能，造就626km的純電行駛里程，滿足顧客多元用車生活，讓續航無後顧之憂。充電系統適用國內最普遍之公建快充規格-CCS1，可負荷最高充電功率為150kW，常態充電至80%僅需約30分鐘。慢充規格則適用SAE J1772，讓車主南北通行無虞，隨時展開純電之行。

bZ4X亦首度採用馬達發電機、聯合傳動器、變頻器整合一體式的全新電能驅動系統，輸出最大馬力可達201PS，扭力27.2KG/M，小型化及輕量化的設計在能耗表現上能有更佳效率，也保留更多的車室內空間，煞車時，電動馬達亦兼具發電機作用，產生電力並將動能重新回收至電池以增加續航力，展現TOYOTA出色的動能科技。

在動力電池組的安全防護方面，不僅採用車前、車尾、車側、車底的全方位保護強化結構，車身前後樑體亦為可吸收、分散衝擊的設計，避免事故發生時，撞擊力道直擊動力電池組，加上動力電池組與車體一體成型的設計，構成固若金湯的完整保護。另外，動力電池組採用「冷卻迴路」與「電池元件」相隔離的結構，防止冷卻液洩漏造成短路進而引發火災，同時系統也會多重監測動力電池的電壓、電流、溫度等數值，檢知動力電池組異常發熱徵兆。

bZ4X亦為台灣首款搭載「TOYOTA極致安全防護系統(TSS)3.0」的車款，透過攝影機偵測範圍擴大、雷達死角範圍縮小等升級優化，提升安全系統性能，除了TSS 2.0既有的ACC全速域主動式車距維持定速系統、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統等安全配備外，更新增PCS的路口辨識功能。而RSA速限辨識輔助系統則可透過攝影機辨識，通知駕駛目前行駛路段的交通速限，亦能連動ACC全速域主動式車距維持定速系統，避免超速。除此之外，全車更標配40項主被動安全防護系統，讓車主純電駕馭更安心。

本次bZ4X推出共6款車色，包含全新導入的星河鈦、星魅藍與星潮銀，提供顧客多樣化的選擇，全新純電休旅bZ4X建議售價為159.9萬元。bZ4X不僅適用全台超過1千個公共充電站點，為讓車主無純電續航的後顧之憂，TOYOTA亦積極佈局環台電能生活圈，除了在TOYOTA全台經銷商據點委由士林電機建置了80個以上的充電站外，也與電網營運商EVALUE策略合作，提供總計超過150個快/慢充充電站(包含EVALUE站點)，車主僅須透過bZ4X車主專屬的APP「TOYOTA bZ」即可掃碼進行充電，還能享有96折之車主專屬優惠，且TOYOTA bZ APP亦可查詢充電紀錄及查找充電站，讓車主輕鬆展開純電移動生活。