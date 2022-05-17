新北市議會民進黨團今（17）日在記者會上呼籲，市府應採購唾液快篩劑供學童使用。新北市長侯友宜今天在防疫記者會上強調，只要對民眾來說便宜、方便，包含唾液試劑在內地任何快篩試劑，市府都會考量採購。

侯友宜表示，他在防疫第一線感受到，像是長照機構等弱勢族群，基本上要買快篩試劑非常困難，都得仰賴市府提供。

面對是否要採購唾液試劑的問題，侯友宜強調，新北市只有一個原則，就是要讓民眾買的到、便宜、方便以及好使用的試劑，因此包含唾液試劑在內，任何的快篩試劑都會予以考慮。