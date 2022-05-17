大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋在今（17日）舉行的新聞發佈會上指出，自新冠肺炎疫情發生以來，中歐班列已連續24個月單月開行千列以上，展現出強大發展韌性，對保障國際產業鏈供應鏈穩定發揮重要作用。

4月，中歐班列通道暢通、運行平穩，全月開行1170列，較3月增加36列，月增3％，總體呈現「穩中有升」的發展態勢。

今年截至5月2日，作為中歐班列進出境的兩大主要口岸，新疆霍爾果斯、阿拉山口口岸進出境中歐班列數量達到了4114列，年增長4.8％。

據國際在線報導，疫情發生以來，新疆鐵路部門加大運力投入，持續優化中歐班列運輸組織，海關部門聯動配合，實現各環節同步作業，提高通關效率。霍爾果斯、阿拉山口兩個口岸中歐班列通行量比疫情前2019年同期的1883列，增長一倍多。

數據顯示，今年第1季，中歐班列開行3630列、發送貨物35萬標準貨櫃，分別年增長7％和9％。