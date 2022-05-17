高英工商攜手建準集團慈善基金會，連續3年合作推廣品德教育，今年辦理《了凡四訓》心得作文比賽及品德優良人員選拔，盼由內而外改變學生的內在心性。（校方提供）

高英工商攜手建準集團慈善基金會，連續3年合作推廣品德教育，今年辦理《了凡四訓》心得作文比賽及品德優良人員選拔，盼由內而外改變學生的內在心性。今年建準集團慈善基金會董事長洪陳富英再捐助10萬元獎學金，協助高英推動品德教育，今日建準集團顧問黃祥福、高英工商校長陳德松共同主持頒發獎學金。

高英工商推廣品德教育行之有年，不僅將品德教育融入日常生活常規中，也宣導同學多多加入服務學習的行列。校方更有榮譽學生制度激勵學生認真向學，而與建準集團合作辦理《了凡四訓》心得作文比賽，學生們從懵懂艱澀，到能細細品味字裡行間之意並進行反思感悟。

國文老師也會在課堂上進行導讀將品德教育融入國文課中，許多二、三年級學生透過每年對《了凡四訓》的閱讀，都紛紛表示《了凡四訓》真不愧是閱讀經典，年年都會有新的感悟和見解，也幫助自己能成為更優秀的人。

建準集團慈善基金會支持協助高英工商推動品德教育並舉辦《了凡四訓》心得作文比賽，每位學生免費贈送閱讀經典《了凡四訓語解精編》，閱讀心得比賽獲獎同學更是能獲得獎狀及獎學金，一、二、三年級各取優秀前三名及佳作，第一名可獲得2000元，第二名可獲得1500元，第三名可獲得1000元，佳作可獲得500元獎金。

建準集團顧問黃祥福今在頒獎典禮，勉勵各位同學許多做人處事的道理、待人處事的態度，年輕的學子在追求專業技能知識之外，品德的修養不可忘，一定要建立正確的人生觀和道德觀。

黃祥福致詞時用兩則故事勉勵同學，《一碗白飯的故事》告訴同學樂於幫助的重要性以及心懷感恩不怕吃苦，肯定會擁有美好前程。而《獨臂董事長＆流浪漢》告訴大家學會自立及如何有信心的展現自己，讓孩子能在驕傲中長大，在自尊自愛中成長。

高英工商陳德松指出，高英的精神宗旨，首重就是品德教育，有良好的品德才能養成正確積極的工作態度，更能在工作場所中贏得助力及讚賞。因此本校大力推廣品德教育得重要性，學生家長們也對本校的精神給予認同及肯定。