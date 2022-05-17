高雄勞工局訓就中心針對今年第一季高雄市就業市場資訊分析，共有1.4萬人訓就中心服務站台登記求職，較上季和上年同期都變少，研判與疫情、失業率降和季節性因素有關。經統計，與上季比較「醫療保健及社會工作服務業」求職人數減少，以求才人數來說，因受疫情影響「住宿及餐飲業」減少最多。

根據高雄市政府勞工局訓練就業中心針對今年第一季高雄市就業市場資訊分析，1至3月共有1萬4431人到訓就中心的就業服務站和就業服務台登記求職，較上年同期減少595人約3.96％，跟上季比較也減少889人約5.8％，人數逐漸減少，勞工局指可能原因與去年上下年失業率從4.0％減少到3.9％，還有逢農曆年期間也較少人求職等季節性因素，另外，疫情也相對少人到就服站洽詢。

其中，依照行業別與上季比較，以「醫療保健及社會工作服務業」求職人數減少最多，研判因為擔憂工作過程直接曝露在感染風險；而「公共行政及國防」則是因安心就業等方案增加人數最多。

求才部分，與上季相較「製造業」增加最多，受到台商回流、半導體產業相關產業，製造業求才增加，但因為高勞務、工作環境相較差，又需輪班，因此較不受求職者青睞；而「住宿及餐飲業」則是受到疫情影響求才人數減少，從人數看，相較上年同期5505人及上季5023人，這一季僅登記4137人，差異達到千人，訓就中心研判，雖國內旅遊成長，但疫情仍未退燒，相關產業仍是受到波動，求才人數減少、求職人數同樣也減少。

由於會到訓就中心求職大多為二次就業或是中高齡居多，還是以製造、服務業為主，為了增加求職民眾與求才廠商雙方的就業媒合機會，高雄市勞工局訓就中心有6個就業服務站以及28就業服務台，提供民眾廠商就近求職求才，甚至也會各大場所舉辦徵才活動，第一季已經舉辦大中小型約近百場徵才活動，甚至利用視訊面試專區讓求職求才不因疫情受影響。