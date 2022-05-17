屏東黑鮪魚季受疫情影響人潮腰斬，但東港仍有伴手禮、生魚片業者樂觀看待，以回饋為初衷，不計成本攜手免費招待自家人氣商品。（謝佳潾攝）

本土疫情確診數連日破萬創新高，重創觀光產業，屏東黑鮪魚季人潮腰斬，但東港仍有伴手禮、生魚片業者樂觀看待，以回饋為初衷，不計成本攜手免費招待，感謝遊客對鮪魚季長達22年的支持，也建立旅遊好印象為解封暖身。

疫情對觀光產業的打擊有多嚴重，東港業者非常有感，屏東黑鮪魚季是東港年度觀光盛事，每次一連2個月的活動都吸引大批人潮朝聖，不料疫情來襲，連2年盛況不再，業者嘆道，去年鮪魚季開幕2周後迎來三級警戒，今年則還沒開幕、確診數就破萬，說不出哪個比較慘。

業者保守估計，鮪魚季自7日開幕以來，遊客至少減4成，而若細分類別來看，狀況更慘，餐廳業少5、6成，民宿業掉至1、2成。不過，在一片低迷中，仍有業者樂觀看待，東港知名伴手禮「味益」第3代業者劉凱芬笑說，去年都碰過1天僅1位客人上門，遇過大魔王後，沒有更可怕的了。

東港知名生魚片「王匠」第2代業者李語嫻也有相同看法，她說，去年三級警戒一發布，她的攤位關了2個多月，只能轉戰直播叫賣兼宅配，相較今年可以實體擺攤做生意，以正向思考來看，今年比去年好多了。

味益轉戰電商、王匠轉攻宅配後，業績相較往年雖仍少2、3成，但他們都知足地說，比起旅宿業，他們幸福很多。2人以同理心看待這波疫情來襲，並沒有過多的抱怨，但看到鮪魚季慘遭波及、業者間一片低迷，心中很不捨，因此決定攜手推出免費招待的優惠，將人潮找回來。

劉凱芬說，今年屏東黑鮪魚季22歲，是台灣長壽產業祭典之一，換言之，若無遊客長達22年的支持，鮪魚季沒辦法走到今時今日，為此，東港在地業者心懷感恩，味益決定出100份鮪魚鬆蛋捲、王匠出100份黑鮪魚握壽司，以回饋的初衷免費送給消費滿額的遊客。

她強調，針對疫情來勢洶洶，縣府推出的消費加價購紀念酒方案，確實有幫到實體店面，但業者自主聯合推出優惠的感覺與意義不一樣，日前有遊客得知活動源由後，一句「東港有你們真好」的肯定，讓她相信東港的旅遊好印象已深植人心，也為之後的解封做好準備。

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