俄羅斯著名的異議人士者阿列克西•納瓦尼(Alexei Navalny)決定對自己3月遭重判9年的刑期提出上訴，他是俄羅斯政府重點打壓的目標，身上揹了貪污罪、詐欺罪與違反社會等罪名。他選擇上訴，可能與俄烏戰爭有關，目前俄羅斯政府更大力度的打擊反戰示威，驅逐與打壓異議人士，或許納瓦尼希望他的上訴能再喚起新一波的抗爭活動。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，納瓦尼長期以來批評俄羅斯總統普丁，納瓦尼在 3 月下旬遭法院判處貪污罪，之後又加重藐視法庭罪，刑期長達9年。

他已經在莫斯科以東約100公里的監獄服刑兩年半，罪名是違反假釋規定。

星期二，納瓦尼在監獄裡透過遠距連線的方式，進行莫斯科法院的聽證會，就延長他的刑期一事提出上訴。 他向法官要求將聽證會推遲一星期，以便在被轉移到另一個監獄之前，可以舉行家庭會議。但法官沒有同意，聽證仍然在今天繼續進行。

如果他的新判決生效，這位45歲的俄羅斯異議人士可能被轉移到另一個更偏遠的監獄，監禁條件更加惡劣，家人更難探視。

納瓦尼遭指控貪瀆，原本數百萬美元給政治團體捐贈款，被他挪為個人使用。此事奇特的是，並非他的政治團體出面告發，而是俄國檢察官主動偵辦。納瓦尼很多年前就批評俄國政府腐敗，受到許多人的支持，因此俄國司法單位也指控他操守並不乾淨。

2018 年，他試圖作為獨立候選人競選總統，但最終被「資格不符」的理由無緣與普丁競選。

雖然納瓦尼被關押許久，但是他的團隊繼續調查與發表對俄羅斯政界與寡頭的財富，在Youtube獲得了數百萬的點擊數。

Алексей по видеосвязи в Мосгорсуде. Там сейчас начинается апелляция на его приговор по делу о «мошенничестве» и «оскорблении судьи» pic.twitter.com/JZZpRty8vZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 17, 2022

據納瓦尼的說法，他曾遭到軍用級神經毒劑的毒殺，所幸成功脫離險境，但克里姆林宮否認與此事有關。去年，他獨排眾議返回俄國，結果立即遭到逮捕，同時他在各地的政治組織也被宣佈為「極端分子」遭到取締。這使得納瓦尼的主要盟友必須流亡國外。

隨著俄烏戰爭的爆發，俄羅斯最近也加大了對獨立媒體和非政府組織的打壓，許多獨立意見者被安上「外國代理人」的罪名，只能選擇噤聲或者流亡。