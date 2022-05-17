中央流行疫情指揮中心17日公布台中市確診中重症患者新增3例死亡個案，台中市衛生局表示，3名確診死亡者，其中1人只接種1劑疫苗，2人未接種過疫苗，3人都有慢性病史，累計台中市今年疫情確診死亡者計12人。

台中市衛生局長曾梓展今日在防疫記者會表示，台中市今日新增4770例中，年齡未滿12歲的有703例，占4.74％，65歲以上的403例，占8.45％，男性確診者2240人，女性2358人。

曾梓展指出，今日新增中重症患者4例，其中2人插管、2人使用藥物，皆入住加護病房，分別為50多歲男性，已打莫德納1劑，有肺結核病史，5月15日確診，有肺炎現象；40多歲女性，無接種紀錄，有心血管等疾病，5月16日確診，有心臟衰竭風險與洗腎需求；80多歲女性，已打3劑疫苗，5月15日確診，因意外送院檢查有腦出血現象住院；80歲男性，無接種紀錄，有糖尿病等疾病，5月14日確診住院。

此外，今日計有36例中重症已轉輕症，有的轉住到普通病房或解除隔離。

台中市今日新增3例死亡個案，都有長期慢性病史，分別為80多歲男性，無接種紀錄，有糖尿病等疾病，5月11日確診、5月13日因病死亡；60多歲男性，打AZ一劑，因病洗腎中，5月12日確診、5月14日併發死亡；70多歲女性，無接種紀錄，有糖尿病等病史，5月12日確診、5月14日死亡。

市長盧秀燕表示，中央昨日宣布，為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，從今日起調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，完成3劑疫苗接種者免居隔，改為7天自主防疫，由於國高中生均尚未施打第3劑疫苗，現在尚無此問題。

中央規畫在5月下旬進行國、高中的第3劑接種作業，未來已完成3劑接種的國高中學生，即可直接適用今日起的隔離新制。