為了避免篩檢站久等、群聚等亂象惹民怨，台東榮民醫院即日起在急診開立防疫門診，執行快篩陽性民眾採檢與開立緩和症狀治療藥物一條龍服務，院方表示，16日有一家5口全部都來採檢，大概等不到30分鐘就完成採檢，整體而言秩序良好、流程順暢。

台東榮民醫院表示， 因應本土疫情升溫，確診個案急速增加，為避免醫院篩檢站與急診人潮過多增加群聚感染風險，同時保護一般就醫民眾避免交互感染，該院配合中央疫情指揮中心政策及民眾需求，即日起開立防疫門診，執行快篩陽性民眾採檢與開立緩和症狀治療藥物。

院方指出，防疫門診開設首日便有60位民眾來接受採檢，PCR結果為陽性有20多位 平均確診率為33％， 另外也有一家5口全部都來採檢，大概等不到半小時就完成採檢，整體而言秩序良好且流程順暢，民眾省掉許多等候時間。

台東榮民醫院防疫門診時間為周一至周五，上午10：00-11：00，下午15：00-16：00，請有輕症或無症狀之快篩陽性民眾，攜帶使用過的快篩陽性試劑密封及健保卡，至該院急診室戶外篩檢站處看診，請民眾多加利用，以避免延誤兒童待診時間。

另外，針對兒童確定病例數增加，為提供學齡前兒童優先照顧，榮民台東分院將於19日起，商請玉里分院兒科專科醫師於每周四前來台東分院開設學齡前兒童就醫綠色通道（防疫門診），建立兒童專用候診動線，以提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。