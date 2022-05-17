外傳南投縣議會副議長潘一全，染疫確診且神隱；潘一全則表示，他日前咳嗽覺得喉嚨不舒服，所以在家休息幾天，兩度快篩都是陰性，並沒有確診；縣議會祕書長李孟珍則因丈夫確診，她先自主居家隔離。

日前，潘一全未出席議會主持定期大會總質詢，外傳他染疫；縣議會17日則澄清並未接獲議員確診訊息，因此，議會定期會仍然照常舉行，而且，議會已規畫遠端視訊，議員如果基於防疫考量無法出席，仍可以透過線上進行總質詢。

潘一全表示，他前天因為咳嗽喉嚨不舒服，自行快篩是陰性，但還是有不適症狀，因此不敢出門，在家裡觀察幾天後，咳嗽症狀沒有了，再篩還是陰性。

潘一全強調，快篩結果假陽性、假陰性很多，因此呼籲有感冒症狀的民眾，不論快篩是陰或陽，都先在家裡觀察幾天，確認沒事再出門；針對快篩劑一劑難求窘況，他認為 應該要像口罩那樣普及，在全國各地都能買到，因為他身為副議長都買不到快篩，一般民眾應該更難買到。

確診人數與日俱增，染疫確診變成尋常事，民進黨提名的南投縣長參選人蔡培慧，也宣布她確診了，將進行居家隔離，會議改採視訊連線。

由於疫情擴散，而議會正進行定期大會總質詢議程，議員、縣府官都要出席質詢或備詢列席，疫情使得議會的氣氛有點緊張；縣議會為確保定期會議事運作順暢，已訂定《防疫期間議事規則》，並且建置遠端視訊設備，議員如果無法親自出席議會，仍然可透過視訊進行質詢，不會影響定期會進行。