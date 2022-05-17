都說長得好看的人招來的桃花未必是好桃花，但如果是自身有內涵、有魅力，情不自禁吸引到的異性就另當別論了。運勢命理網站「靈匣網」分享，生肖虎、牛、羊、豬、狗在今年6月份，魅力值上升，桃花旺盛，脫單指日可待。

▍生肖虎

2022年是屬虎人的本命年，運勢不是特別順利，會因為受到太歲的沖擊而影響自身能力的發揮。可是在感情方面進展相當順利，桃花也不錯。在今年6月份更是吉星庇佑，個人魅力有所提升，走到哪裡都會吸引到異性的目光，脫單也是必然的。

屬虎人在今年6月桃花遍地開，異性緣非常好，單身男女有機會遇到自己喜歡的人，並且順利脫單。但是對已婚人士來說卻不一定是件好事，雖然說自身魅力值飆升，但卻容易招惹爛桃花，有的甚至還影響到夫妻關係，需謹慎對待。

▍生肖牛

屬牛人2022年整體運勢不錯，已婚的家庭美滿，夫妻感情深厚，未婚的也有機會遇到真愛。在今年6月份更是紅鸞星動，個人魅力提升，有機會施展自身才華，也更能吸引異性的目光，遇到那個真正適合自己的人，順利脫單。

屬牛人情商不高，通常剛剛相處時不太容易吸引異性。雖然有才華也有一定的實力，但往往在感情方面卻不是那麼順遂。不過在今年6月份異性緣特別好，能找到那個懂自己，自己也特別鐘意的人，脫單有望。

▍生肖羊

屬羊人溫柔可人，性格比較內向，平常不太喜歡與人交際，感情方面通常不太順利。不過在今年6月份，自己變得越來越自信陽光，也願意主動跟人交往，再加上自身本就優秀，自然能夠吸引到異性的目光，從而結束自己的單身生活。

屬羊人6月份有吉星「天喜」入命，可以提升個人魅力，改善先前的人際關係。同時感情生活中又可以迎來很大進展，就連萬年單身狗也可以順利脫單，他們命格中還有「月德」吉星高照，可以帶來旺盛的貴人運，身邊多了許多對自己有幫助的人，也可能是為自己介紹對象的那個人。

▍生肖豬

屬豬人溫柔體貼，優秀有才華，無論到了哪個年齡異性緣都不錯。6月份他們有吉星庇佑，自身魅力值提升，只要自己稍加把握時機，對身邊的人多留意一些，不難遇到真愛，順利脫單。

屬豬人本就比較招人喜歡，也常常有許多人暗戀他們，如果處理不好的話，可能會造成剪不斷、理還亂的局面。6月份大多都是正桃花，是有利於單身男女脫單的。這時候只需要做好自己該做的事情，把握好跟異性相處的分寸，相信結果是美好的。

▍生肖狗

屬狗人2022年三合太歲，不僅是發展事業的大好時機，身邊有貴人幫襯，諸事順遂，在感情方面也進展很快，有機會遇到真愛，順利脫單。他們6月份更是桃花旺盛，異性緣分特別好，總是能吸引異性的目光，為自己爭取了許多機會。

屬狗人6月份全身上下都散發著光彩，自身能力得到了很好的發揮，不僅在事業或者工作方面得到上司的賞識和提拔，同時在感情方面也進展迅速，有機會遇到自己鐘意之人。但還是需要防範和留意身邊的爛桃花，尤其是已婚人士，多把心思放在家人身上，畢竟家庭和睦才是最重要的。