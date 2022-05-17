有婦人到便當店「狂掃免洗餐具」，誇張行徑全被便當店監視器拍下。（翻攝自臉書爆怨公社）

免費的果然最棒！有便當店員工在臉書分享1段影片，影片中有位婦人拎著便當走到裝湯區，舀取湯品外帶，看似一切正常的行為，下秒婦人突然開始拿取裝湯區平台上擺放的2疊免洗餐碗，以及2把免洗筷，塞進便當袋裡後，心滿意足離開，所有的過程也被店家監視器拍下；網友見此行徑大罵「懶的洗碗也不用這樣吧」、「有夠丟臉的」。

一名便當店員工在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段31秒影片，影片中有位婦人走到便當店的裝湯區，原本看似正常的舀取湯品外帶，豈料，下一秒婦人卻順手拿起裝湯區平台上的免洗餐碗，拿了1疊不夠，再拿1疊，但婦人未罷休，看到平台上的免洗筷，也順手拿了2把，通通都塞進便當袋裡，才心滿意足的離開，所有的過程也被店家監視攝影機拍下，原PO也在貼文寫下「完了，完了，拿太多被拍到了」。

影片一出，網友紛紛留言表示「她家可能也開店需要節省成本」、「現在免洗餐具都漲價，帶一些回去補自己店的」、「是幾個人吃一個便當啦」、「太誇張啦，這個也要凹，扯」、「有夠貪」、「免費的果然最棒」、「懶的洗碗也不用這樣吧」、「有夠丟臉的」、「以為戴口罩人家認不出來」。