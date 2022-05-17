理事會秘書長Baronci與桃園國際機場公司總經理但昭璧合影。（桃機公司提供）

國際機場協會亞太區（Airports Council International Asia-Pacific）第33屆理事會17日於新加坡舉行，會議針對COVID-19疫情現況、機場淨零排放、及智慧機場等議題進行討論。桃機公司總經理但昭璧以理事身份與會，於會中與各國機場代表針對相關議題交換意見，會後各國會員強調將共同落實環境永續，加強合作以迎接國際航空疫後復甦。

有鑑於疫情嚴重衝擊各國航空產業，理事會主席新加坡樟宜機場總裁李紹賢指出，亞太區是國際機場協會各分會中幅員最遼闊的一個，隨著各國陸續調整邊境檢疫政策，理事會會針對各會員提供必要的數據分析等資料，協助大家邁上恢復之路。

理事會秘書長Baronci則分析，目前亞太區整體運量平均較疫情前恢復了30％，不過各國機場仍然遭遇許多挑戰，前三項為健康文件檢查46％、人力資源限制21％、機場端Covid檢測12％等。

桃園國際機場公司總經理但昭璧在會議中建議ACI可以提出對於國際旅客的一致性管制與檢疫措施的建議，用以提供各國政府參考，消除旅客的疑慮和困擾，重振旅客對航空旅行的信心，提升國際旅行的意願。

另外，針對機場淨零排放，但昭璧表示，機場要達到淨零排放或是碳中和需要先了解碳排放從何而來、碳排放又有多少？建立排放清冊是一個好的方法，他也分享了桃園國際機場依據國際民航組織（ICAO）規範的計算經驗。此外，他也指出，繼續推動機場智慧化將可有效協助機場達成減碳之目標。藉由數位科技，機場管理者可更有效率地管理作業、調度資源，相關減碳措施也可同時進行更有效的實施與監控。