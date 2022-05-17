平日裡被城市裡的汽機車廢氣包圍，心情也跟著烏煙瘴氣，趁著悠閒放假的時候，來一趟悠閒的輕享受吧！遠離城市的喧囂，擁抱大自然最真實的氣息，同時，還可以享受美食甜點的美妙滋味！ 一起跟著ReadyGo來看看，精選5家森林系台中咖啡廳吧。

▍又見一炊煙

又見一炊煙獨特的日式禪風風格，讓人煥然一新，半開放式的戶外座位區的庭院風格更是具有特色，把日式禪風的風格提高到另一個層次上，旁邊魚池不時冒出煙霧，樹葉搖晃的光影和水池如鏡子般的倒影，讓整體庭園造景更有氣氛。

圖 /517_hsuan

圖 /carideeliu

又見一炊煙提供精緻的無菜單料理，分別有午餐場、下午茶場以及晚餐場，每道餐點都能感受到廚師們的用心，最重要的是他們會不定期更新菜單，讓每次到訪的妳，都能有不一樣的體驗，次次都充滿著驚喜啊！

圖 /carideeliu

來又見一炊煙可謂是『味擂x視覺』的享宴，讓人能夠輕鬆享受山林風光，旁邊得美景盡收眼底。

地址：臺中市新社區中興嶺街一段107號

電話：04 2582 3568

營業時間：11:00–21:00 (分時段用餐)

▍右之界 ユウノカ

右之界是一間被滿滿植物包圍「綠意盎然」的咖啡廳，門口日文招牌，室內播放日本廣播，濃厚的日本風味，讓你走進來有種偽出國的錯覺，店內的植物多到以為來到個小森林，而且店裡的位置不多，如果是想享受悠閒的午後時光的你，真誠推薦可以來右之界走走看看！

圖/solalachu

圖/solalachu

右之界咖啡館不只提供咖啡～還有甜點、炸物！而且價格都很親民，難怪很多人都會想來再訪。

圖/solalachu

貼心提醒！右之界咖啡館沒有明確的地址，而且因為在大馬路邊，咖啡廳被滿滿的植物包圍，很容易就會錯過，靠近興中橋的時候要記得放慢速度，可以注意門口有個小黑板，是主要的招牌～認他就對了。

圖/aindaliu

地址：台中市新社區東山街 興中橋 (台中市區方向過來 ，過橋之後會在右手邊~)

電話：0989 549 385

營業時間：11:30-18:00（周一、周四公休）

▍山水啡 Cafe&Meal

山水啡有著歐式洋房建築，戶外還有主人精心維護的草皮、花圃，彷彿自己是中世紀的公主或是有錢人家的小姐，營造出滿滿的莊園風格，而且，門口諾大的庭院還可以讓毛小孩&小朋友有個安全的活動空間，自由自在的活蹦亂跳。

圖/peiyin.shih_o.o

山水啡室內空間相當寬敞，適合親子或是多人聚餐，同時也是一間寵物友善餐廳，餐廳裡的餐點有些還是來自庭園中的菜圃，可以直接看見食物來源，讓人吃得健康又安心。

圖/redroofcafe

地址：台中市新社區協中街6-3號

電話：04 2582 5886

營業時間：09:00~19:00 (周二公休)

▍澄石享自在

澄石享自在是位在享自在休閒生態園區內的蔬食餐廳，走進餐廳前漫步在浪漫的水上木棧道，且四處被落羽松圍繞，落羽松還會隨著季節改變顏色，營造出別有一番的風味，這麼迷人的造景，無論怎麼拍都是氛圍感滿滿啊。

圖/nikki.919

圖/joyce0220lin

室內窗邊座位有榻榻米，時不時也可以欣賞窗外的落羽松美景，陽光撒下看出去充滿綠意、幽靜自在，秋天的時候，黃澄澄的落羽松更是別有一番風味！

圖/joyce0220lin

貼心提醒！由於澄石享自在位於「享自在生態園區」內，入園區100元門票，用餐可折抵80元

地址：台中市北屯區東山路二段民興巷207-5號

電話：04 2239 1059

營業時間：11:30-18:30

▍千樺花園

千樺花園整個園區寬敞，滿滿的花草樹木，給人一種幽靜自在被芬多精包圍的愉悅感，千樺花園用餐的地方盡然是在森林玻璃屋裡，一整個充滿浪漫氛圍的森林系餐廳。室內用餐環境更是優雅高級，森林裡的餐桌，彷彿進入童話故事一般，被周圍的花花草草環繞，享用高級的手作法式料理！

圖/syl.vialife

圖/syl.vialife

圖/kimi_bigday_ii

貼心提醒！千樺花園有需要收取入園費（１００元／人），餐廳的餐點、禮品店的禮品、外帶飲料皆可全額抵扣。

圖/syl.vialife

地址：台中市新社區協興街61號

電話：04 2582 1141

營業時間：9:30-17:00 (週三、週四公休)