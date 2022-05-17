#Ukraine: A rare Ukrainian T-64BM "Bulat" tank was captured by the Russian forces, presumably in the East.

It is worth mentioning that these tanks were decommissioned and put to storage few years ago - but as seen they are again used by the Ukrainian army now. pic.twitter.com/G52SUErjpM — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 23, 2022

《歐亞時報》（The EurAsian Times）16日報導，有照片顯示，疑似因製造品質問題而遭到封存的烏克蘭陸軍T-64BM主力戰車，近期可能又被運用在東部頓巴斯（Donbas）地區的戰場上，恐代表即使獲得北約（NATO）國家的數百輛戰車支援，烏軍仍面臨戰車不足的窘境。

由軍備研究專家們共同營運的「烏克蘭武器追蹤」（Ukraine Weapons Tracker）推特指出，1輛烏克蘭陸軍的T-64BM戰車於野外被拍到，位置可能是在該國東部的戰場上，他們認為此事相當罕見，因為該型戰車數年前便已退役封存。

非營利組織「GlobalSecurity.org」指出，T-64BM是烏克蘭T-64B的升級型，首批戰車2005年交付，但在2014年起針對東部分離主義勢力的戰鬥中，卻傳出多次發生「不尋常的損壞」，在遭敵火命中後經常自車體焊接處裂開，不僅其他裝甲沒有變形，且同樣參與戰鬥的舊版本T-64也未發生類似情況，被認為可能存在製造品質問題或技術缺陷。

因此烏克蘭陸軍現役裝甲部隊仍在使用比T-64BM更舊的T-64BV，以及其改良版本T-64BV 2017，後備役單位則主要配備T-72。《歐亞時報》指出，T-64BM再度出現於戰場上，恐代表即使西方國家持續對烏克蘭提供包括俄製戰車在內的大量武器，卻仍無法滿足該國的裝甲戰力需求。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，為響應北約的軍援計畫，捷克、波蘭等前華沙公約組織成員國正向烏克蘭提供T-72戰車，光是波蘭便援助超過200輛，不過不清楚這批戰車是否已全數運入烏克蘭境內。