那瑪夏水蜜桃清新多汁甜而不膩，也可製成珍珠飲品。（高市觀光局提供）

那瑪夏水蜜桃清新多汁甜而不膩，也可製成珍珠飲品。（高市觀光局提供）

嗡嗡大峽谷位於楠梓仙溪上游，峽谷四周陡直的山壁，極為壯闊美麗。（高市觀光局提供）

高雄那瑪夏水蜜桃5月正值產季，但今年受到寒害衝擊，產量大減6成，但桃果較往年飽滿香濃。隨著南橫開通後，預料那瑪夏水蜜桃，將成為旅人必買伴手禮。高市觀光局、原民會也力推原鄉夏季旅遊，鼓勵遊客現在玩「最對時」。

高市府觀光局長周玲妏指出，觀光局一向重視高雄原鄉產業、觀光發展，除積極與中央的茂管處、林管處合作共同行銷外，也橫向整合市府農業局、原民會及各區公所資源，大力推廣那瑪夏、茂林、桃源的觀光旅遊。

針對原民區季節產物及節慶活動，推薦一年四季都好玩的「原鄉季節限定遊程」，春天來桃源賞櫻吃原民風味餐；夏天到那瑪夏賞螢大啖水蜜桃；秋天更有卡那卡那富族慶祝小米豐收的「米貢祭」，也可前往藤枝森林遊樂區漫步古道、大口呼吸芬多精；冬天茂林賞紫斑蝶及泡湯，大自然賦予高雄原鄉特有的觀光資源，也成為高雄發展區域旅遊的最佳宣傳點。

觀光局也特別在高雄旅遊網建置「部落觀光旅遊專區」(https：／／reurl.cc／e3DMNR)，提供遊客參考，從深度的一日遊、跨區的二日遊、還是玩好玩滿的三日遊行程皆有，可依照自我需求，體驗特有的原民文化及慢活氛圍。

那瑪夏繼螢火蟲季後，準備下一波水蜜桃、紅肉李及芒果等水果採收及販售。那瑪夏區公所區長孔賢傑說，農民栽種水蜜桃已有超過20年經驗，公所每年都會舉辦水蜜桃評鑑比賽，民眾可上山親自選購或是上那瑪夏農業推廣服務平台(https：／／m.facebook.com／NAMASIAAAA／)直接向農民訂購。

因應南橫開通，原民會也推出南橫「森」呼吸一日遊程，帶領遊客走進200年前布農氏族居住地，享受一趟充滿豐富生態及文化歷史的旅程，更多遊程資訊請上南橫-鐵本山拉芙朗社氏族臉書專頁(https：／／pse.is／462act)或高雄旅遊網（https：／／khh.travel）查詢。