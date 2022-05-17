承億文旅集團受文化部支持推動台灣竹藝不遺餘力，繼嘉義「桃城茶樣子」與台灣竹會共同策劃台灣竹潮展、深獲熱烈回響後，承億文旅「潭日月」再與台灣竹工藝名家合作，將南投竹山對於台灣竹產業的重要貢獻，以藝術展、一泊二食竹之旅形式呈現，期望以藝術創作為媒介，重現逐漸消失隱匿的心靈空間，啟發民眾對生活場域的重新認識。

承億文旅邀請南投在地竹藝術家胡淑慧及賴進益，設計並製作竹製裝置藝術品，提供住房旅客戶外遊憩友善空間，邀請旅人們可以親近竹製工藝的瑰麗；同時，承億文旅潭日月也與Mata Taiwan（南島之眼文化工作室）合作，即日起至8月31日策劃「竹之旅‧潭日月」，並推出一泊二食「共竹好眠」藝術客房，期望從旅行開始，讓旅人能一次體驗台灣竹品牌的各種姿態，更普及竹子於國人的日常空間，構築自然材質特有的人文美學。

日治時期，南投竹山、草屯是頗受政府重視的竹產業區，不僅派遣日本藝師來台教學，開啟台灣的竹工人才培育之路，後於1938年正式成立了竹細工人才培育最重要的機構-竹山郡竹材工藝傳習所，正式將日本竹細工技術傳承到台灣竹職人手中，南投自始逐漸成為台灣竹產業的重鎮。

鄰近南投竹山的承億文旅潭日月，於改建設計之初，即融合現代東方美學及文武廟宇元素，保留飯店舊有的建築結構，將飯店外觀灰階化，館內外多處細節添加竹子元素，如竹管天花板、客房房號的竹燈等，與南投竹山竹產業歷史接壤。此次策展潭日月更巧妙的運用飯店空間，成為竹藝術家及在地文創品牌揮灑創意的一塊大地畫布。

來到潭日月策展空間，首先映入眼簾的將是七大品牌聯展等相關文創商品，有講求環保的竹牙刷、藝術感十足的竹名片、清香淡雅的竹茶席等，每一樣都是台灣在地竹工藝師對於環保堅持的最佳寫照。若再順著公共樓梯空間往1F戶外草地展區前行，更可透過廊間的掛軸了解日月潭的歷史、台灣產竹的特色以及多樣化的運用，這條「知竹迴廊」走一遭，就能輕鬆了解台灣竹業曾經的輝煌時代。

順著知竹迴廊梯間，來到1F戶外草地，承億文旅更邀請南投在地竹工藝師胡淑慧及曾代表國家旅居南美洲成為國際知名的竹藝術家賴進益，以承億文旅潭日月以及眼前270度無死角的日月潭美景作為創作靈感來源，承做兩件大型竹製互動藝術裝置「日月追竹」、「竹光蒼穹」。

胡淑慧及賴進益表示，全球暖化導致極端氣候瀕臨崩潰，人類渴望重返大自然、曠野的寧靜和虛空能夠化解人與人之間的不安、緊張、焦慮、恐懼種種情緒，因此發想出「日月追竹」、「竹光蒼穹」兩件作品，期待旅人們親近自然的同時，不妨抬頭仰望蒼穹，學習大自然的虛空自在。

承億文旅潭日月品牌長簡巧珊表示，竹工藝師是台灣難得的文化瑰寶，而潭日月介於地利之便，又擁有270度無死角的潭邊美景，與脫俗清麗的竹藝作品相得益彰，「旅人若是安排一趟南投與竹相遇的旅行，承億文旅潭日月將是最佳的起點。」

台灣竹業曾享譽國際，卻少有通路能一次品味所有竹精品的風貌。此次與承億文旅共同推出品牌聯展的Mata Taiwan，一口氣邀請七家台灣竹品牌參與「竹之旅．潭日月」企劃，特選27件竹選品進駐「潭日月」分館，以竹入室。從活化過去竹產業技術，以牙刷、杯墊成就竹子在餐桌、浴室、甚至野營等當代生活運用的「元泰竹藝社」；擅長以精準排列呈現竹編光影之美的「山傑號」；到以竹削法與仿舊刷紋轉化竹管為竹燭台的「巫奇工作室」。

從打造藍染竹畫，擅長以跨媒材襯托自然纖維本質而深受西方消費者喜愛的「本質工作室」；到面向日本市場，以保留竹子天然弧度與竹節原始美感為特色，能呈現竹子時尚穩重的身份感的「匠藏工坊」，展現當代台灣竹精品的多樣風貌。

而受日本竹細工影響，以細緻編紋呈現竹編茶盤細節之美的「二隅工作室」；和將過去台灣外銷歐美常見的蛛網編與挑染技法轉為壺承的「破竹工作室」，更精彩地述說了台灣百年竹業史。

此次竹編藝術DIY活動，凡於5月28日、6月18日及7月16日入住潭日月分館之旅客，皆可免費報名活動，並於下午4點由竹藝術家胡淑慧親自教學，約莫1小時的時間就能完成竹工藝手作品；活動於5點結束後，胡淑慧會帶領來到1F草地戶外裝置藝術展，由作者現身說法，將其創作理念以及竹編藝術的精髓娓娓道來。

若凡預訂「共竹好眠 一泊二食」之旅客，更能於晚上6點來到雲間餐廳，享用主廚誠心款待的竹會席料理；若非預定主題藝術客房之房客，亦可以優惠價加購雙人、四人套餐，同樣可享用主廚的拿手菜色，讓這趟竹藝之旅，從身心靈到五臟六腑皆不虛此行。