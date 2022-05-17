首次沒有團長莊媛婷隨行，「台灣芭蕾舞團」仍順利完成台東偏鄉巡演的使命。（莊哲權攝）

首次沒有團長莊媛婷隨行，「台灣芭蕾舞團」仍順利完成台東偏鄉巡演的使命。（莊哲權攝）

首次沒有團長莊媛婷隨行，「台灣芭蕾舞團」仍順利完成台東偏鄉巡演的使命。（莊哲權攝）

首次沒有團長莊媛婷隨行，「台灣芭蕾舞團」仍順利完成台東偏鄉巡演的使命。（莊哲權攝）

首次沒有團長莊媛婷隨行，「台灣芭蕾舞團」仍順利完成台東偏鄉巡演的使命。（莊哲權攝）

首次沒有團長莊媛婷隨行，「台灣芭蕾舞團」仍順利完成台東偏鄉巡演的使命。（莊哲權攝）

首次沒有團長莊媛婷隨行，「台灣芭蕾舞團」仍順利完成台東偏鄉巡演的使命。（莊哲權攝）

從2017年開始到偏鄉巡演的「台灣芭蕾舞團」，團長莊媛婷5月9日參與第1場演出時就因身體不適掛急診，當天晚上醫院發出病危通知，在團長未能隨行的情況下，舞者懷著忐忑不安的心情，完成台東偏鄉巡演使命。所幸莊媛婷手術順利，18日將出院，虛驚一場。

台灣芭蕾舞團發言人華萱表示，團長莊媛婷 9日早上參與高雄溪埔國中演出後，就因身體不適送高雄義大醫院急診，當天晚上轉診台南成大醫院，醫生確定急性盲腸炎引發休克性敗血症，並發出病危通知，舞者們深夜獲知相當震驚與不安，但仍決定完成到台東推廣芭蕾藝術的行程 。

「我走了，舞團舞者誰訓練？」，由於台灣缺乏芭蕾舞者專業的訓練系統，莊媛婷創立該舞團就是希望傳遞正確的訓練方式，因此她在病中與1位朋友連繫時仍擔心自己萬一真的離世，舞團後繼無人，最後曲終人散，所幸手術過程順利，目前已轉到普通病房，預計18日出院，但仍須休養一陣子。

華萱指出，5、6年來首次下鄉巡演沒有團長帶頭，很不習慣，加上面對嚴峻的疫情，雖然每位舞者在出發前都做過快篩，但仍懷疑能否達成使命，直到看到大、小觀眾們眼睛發亮的神情，就感受到這是對舞者最好的回饋。

華萱透露，舞團在群龍無首的情況下順利完成這次的偏鄉巡演，但是團長也是藝術總監，對於演出有嚴謹要求，她在病房中看了錄影，對於一些細節仍不太滿意，認為必須再稍做調整，以便今年9月繼續走完這次漏失掉的台東偏鄉學校。