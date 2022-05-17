全球首艘客製台籍運維船啟航 投入大彰化風場運維

沃旭能源與大三商航運為全球首艘客製化運維作業船，「大三商領航」號17日在台中港舉辦啟航典禮。(沃旭能源提供)

離岸風電企業沃旭能源與台灣大三商航運股份有限公司，17日於台中港舉行全球首艘客製化台灣籍運維作業船(Service Operation Vessel SOV)「大三商領航」號的啟航典禮，代表正式投入大彰化風場運維；並展現沃旭多年來積極引進世界級運維技術，確保風場最佳營運效能及穩定供給乾淨能源。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說，「大三商領航」號運維作業船的啟用，展現沃旭引領台灣離岸風電產業發展的重要角色，沃旭是台灣市場首家也是唯一採用運維作業船的風場業者；在風場運維業務，更超前部署主動與大三商航運簽訂長達15年船舶租約，協助本地廠商跨足離岸風電，取得離岸風場的長期運維業務。

「大三商領航」號為全球首艘客製化台灣籍運維作業船，因應大彰化離岸風場及台灣海峽的特殊複雜海象狀況量身打造，這艘先進船舶為深化台灣離岸風電產業發展開啟全新篇章；同時協助本地航運公司轉型邁入離岸風電產業，長期累積海事工程和運維作業經驗，持續訓練本地專業人才。

大三商航運董事長林宏年表示，大三商很高興響應台灣政府開發乾淨能源，攜手沃旭能源為大彰化離岸風場量身打造「大三商領航」號，很榮幸引領台灣船運產業，掌握離岸風電運維新商機。

「大三商領航」號是沃旭運維團隊以及船員「海上的家」。這艘客製運維作業船設置60間運維工程師單人船艙及27間船員船艙，提供多種休閒娛樂空間、健身設施、網路設施及多樣化美味營養的現煮餐點，這艘運維船為所有海上工作夥伴的堅強後盾，讓他們身心能維持在最佳狀態。

這艘運維作業船總長85.48公尺、寬19.5 公尺、最大吃水深度5.6 公尺，可允許「大三商領航」號在2.5公尺的浪高下安全地作業，船舶噸位數為5872 噸，約等同於31艘人員運輸船(Crew Transfer Vessel CTV)，充足的空間保證人員在海上工作的舒適性，滿足長期運維補給存放需求。