防疫還是炫富？1名網友考量疫情嚴峻，日前將收到的紙鈔攤開在地板上一一消毒，照片中他將150張百元鈔排開，其他網友笑說「不行太髒了，我幫你拿去丟」、「那些都濕了壞了，全部50元收」，也有網友說現在幾乎都用行動支付，「很少在外面消費，沒什麼機會用到現金了」。

疫情嚴峻，許多人平時外出要做好防疫規範，帶口罩、消毒噴酒精已是國人日常，較為嚴謹的人對接觸過外界的物品都會消毒一番，其中「貨幣」就是最常與外界接觸的事物；該網友在臉書「爆廢公社」分享，他都會在家中將每張紙鈔攤平放在地面上，一張一張排列好並噴酒精消毒。

1名網友考量疫情嚴峻，每次都會將收到的紙鈔攤開在地板上一一消毒，照片中他將150張百元鈔排開消毒，其他網友紛紛笑說「不行太髒了，我幫你拿去丟」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

照片中有150張白元紙鈔全部排開、放在地上，原PO說「一張一張消毒有很誇張嗎？」網友紛紛看傻眼，留言「不行太髒了，我幫你拿去丟」、「排成這樣像小時候抽糖果的牌子」、「都交給我吧，我百毒不侵」、「再點把火 效果更好」、「我想看藍色紫色的」、「那些都濕了、壞了，全部50收」。

也有其他網友說其實現在行動支付很方便，「我都拿藍光噴霧槍，全噴75%酒精」、「其實可以用紫外線燈照射殺菌，不過要等」、「記得要用太陽曬乾，和紫外線燈消毒」、「乾脆手機支付吧」、「幾乎沒什麼用到現金了」、「矯枉過正」、「太誇張了」。