中國國家外匯管理局今天（5月17日）公佈了4月份外匯收支數據。數據顯示，4月，銀行結售匯順差190億美元，與第一季月均水平相當，遠高於2021年同期水平；銀行代客涉外收付款順差162億美元，環比增長57％。作為衡量中國跨境資金流動的總量指標，銀行結售匯和銀行代客涉外收付款均延續順差格局。

★外匯市場表現如何？

今年以來，中國內外部環境複雜程度加劇。應如何評價近期外匯市場的表現？外匯市場的運行趨勢又會怎樣？

大陸央視新聞引述中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，總的來看，中國外匯市場基本穩定、跨境資金流動相對均衡的發展格局沒有改變。從主要的跨境資金流動指標看，當前中國跨境資金流動延續淨流入局面。今年前4個月，銀行結售匯和涉外收支均保持近800億美元的順差。其中，4月份銀行結售匯順差接近200億美元，涉外收支順差160多億美元。

王春英表示，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，近期疫情對國內經濟的影響是短期、局部和階段性的。近年來中國外匯市場日臻成熟、韌性增強，更有基礎也更有條件適應外部環境的調整變化。

王春英表示，中國國際收支結構依舊穩健。經常帳戶順差還有所擴大並保持在合理均衡區間，外匯儲備充裕，規模持續居全球首位；外債結構不斷優化，外債風險總體可控。

此外，王春英認為，隨著中國金融市場對外改革開放穩步推進，跨境資金流動渠道進一步拓寬，中國的涉外投融資活動也將更加豐富，外匯市場的深度、廣度增加，市場越厚，內在穩定性也越強。

王春英表示，下一步，外匯局將繼續統籌發展和安全，堅定不移、穩妥有序推進中國外匯市場改革開放，提升跨境貿易和投融資便利化水平。有能力、有信心維護中國外匯市場穩定，保障國家經濟金融安全。

★跨境資金流動形勢有哪些變化？

作為反映中國涉外經濟發展和投融資活動的跨境資金流動，最新形勢出現了哪些變化？

中國國家外匯管理局最新數據顯示，第一季，中國經常帳戶順差同比增長26％，為歷年同期最高值。其中，4月貨物貿易涉外收支順差443億美元，較第一季月均增長2％，顯著高於2021年同期水平。此外，中國商務部數據顯示，今年前4個月，中國實際使用外資規模同比增長20.5％。

在跨境資金當中，經常帳戶，特別是其中的貨物貿易，與金融帳戶的直接投資，發揮了穩定跨境資金流動的作用。

王春英表示，經常帳戶、直接投資等基礎性順差，繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用。同時，外商來華直接投資保持穩定增長。

近期，跨境證券投資流動雙向調整。隨著中國金融市場對外開放穩步推進，跨境投融資活動更加豐富，王春英表示，需要用全局視角、在一定時間跨度內，分析和觀察跨境證券投資。近期跨境證券投資流動的調整不影響跨境資金流動總體均衡，也不影響境外投資者穩步增持人民幣資產的大方向。

王春英表示，證券投資只是中國跨境資金流動中的一個項目，不代表整體的跨境資金流動情況，具有穩定投資回報和獨立行情走勢的人民幣資產，是分散投資風險的良好選擇。當前人民幣在全球外匯儲備中的佔比為2.79％，大陸國內股票和債券市場中，外資佔比在3至5％之間，未來仍有較大的提升空間。

★如何看待人民幣匯率波動和趨勢？

近期，國際匯市出現波動，人民幣對美元匯率也出現一定程度貶值。那麼，如何看待當前人民幣匯率波動和未來趨勢？

數據顯示，今年以來，在美元指數上漲約9％的情況下，歐元、日元、英鎊等主要貨幣對美元匯率貶值在8至10％左右，同期，境內人民幣對美元匯率貶值約6％，人民幣穩定性優於主要發達經濟體貨幣。

王春英表示，近期人民幣對美元匯率出現一點貶值，但與全球主要貨幣相比仍較為穩健。從多邊匯率看，人民幣對一籃子貨幣保持基本穩定。

王春英表示，觀察人民幣匯率，既要看到短期雙向波動的「形」，更要看長期基本穩定的「勢」，近幾年人民幣匯率無論階段性升值還是貶值，都體現為更趨常態化的雙向波動，總體看依然在合理均衡水平上保持基本穩定。

王春英表示，近年來，人民幣匯率雙向波動增強，主要受國際金融市場條件、境內外匯供求等多種因素共同影響。但是匯率的長期趨勢主要由中國國內基本面決定，中國經濟實力逐步增強，對全球經濟的貢獻穩步提升，作為世界第二大經濟體，未來中國經濟發展的巨大潛力將繼續為人民幣匯率提供根本支撐。

★企業應該如何應對人民幣匯率波動？

人民幣匯率的波動，是多種因素共同作用的結果。有用匯需求的企業，面對人民幣匯率波動，應該如何應對呢？王春英表示，相關企業要牢記匯率風險中性的理念，外匯管理部門也將繼續大力支持企業加強匯率風險管理。

王春英表示，我們看到，有些出口企業積累了較多的外匯存款，在人民幣貶值後選擇更合適的價格「逢高結匯」，有助於外匯供求平衡和匯率穩定。

數據顯示，第一季，企業利用遠期、期權等外匯衍生產品管理匯率風險的規模合計超3700億美元，同比增長29％。王春英表示，目前企業總體上能夠理性看待近期人民幣匯率變化，主要交易行為依然理性有序，對人民幣匯率雙向波動的適應能力明顯增強。

但是，要反復強調的是，匯率的短期波動難以預測，企業要牢固樹立匯率風險中性理念，不要賭匯率短期升貶值方向和幅度，更不要試圖投機套利。

王春英表示，做優做強主業，優化外匯資產負債結構，科學利用金融工具管理匯率風險，是穩妥應對匯率雙向波動的根本。外匯管理部門將繼續加大支持力度，逐步豐富外匯避險產品，督促銀行優化外匯服務，多措並舉提升中小微企業匯率避險能力。同時，繼續鼓勵並支持企業擴大人民幣跨境結算，降低幣種錯配風險。

★外匯管理政策如何服務實體經濟？

持續推進外匯領域改革開放，不斷完善與高水平開放相適應的外匯管理體制機制，是近年來外匯局的工作重點。那麼，外匯管理政策將如何持續服務實體經濟？

王春英表示，外匯管理政策取向始終堅持兩點基本考慮，一是堅定不移推動外匯領域改革開放，提升跨境貿易和投融資便利化水平，保障市場主體真實合規的用匯需求，服務實體經濟高質量開放發展。二是統籌發展和安全，堅持底線思維、宏觀審慎，逆週期、市場化調節跨境資金流動，維護外匯市場基本穩定和國家經濟金融安全。

王春英表示，服務實體經濟是目前的工作重點之一。前不久，外匯局與人民銀行聯合公布23條金融助企紓困一攬子措施，專門從提升跨境貿易和投融資便利化、完善企業匯率風險管理服務等多個角度，加大外貿外資領域的外匯支持力度。接下來，外匯局將加快落實相應支持政策。

王春英表示，未來將繼續擴大貿易收支便利化政策覆蓋面和受惠主體範圍，拓展跨境金融服務平台應用場景，推進跨境貿易投資高水平開放試點，加大對企業匯率風險管理的支持力度，督促金融機構及時響應外貿企業特別是中小企業的匯率避險需求。