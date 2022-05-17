鈴鹿賽道樂園五、六月大回饋！針對高雄、屏東、台南的朋友推出史無前例的優惠，特別於今年5月、6月每週六日17：00前（不含端午節連假），身份證字號開頭為D、E、R、S、T者憑或戶籍地設立在高雄、屏東與台南者，可享全票或兒童票優惠價399元（原價980元）；鈴鹿賽道樂園優惠再加碼，只要是「高」、「屏」、「南」的親友們，可同時帶2位親友享購票優惠，優惠票價為400元，疫情期間還是能戴上口罩多帶孩子外出走走遊玩。

唯一海外授權日本鈴鹿賽道SUZUKA CIRCUIT專業賽道，將日本鈴鹿賽道10比1等比例縮小，賽道全長共580公尺，體驗媲美F1專業賽道配置完整重現，喜愛速度感的你千萬別錯過。單場競速只要550元（不含100元講習費，原價650元），更在5/16-5/31其間限定推出「賽車套餐」購買一場賽車+熱狗堡套餐，也只要599元，尬完卡丁再來飽餐一頓。

不僅如此，樂園全區各設施都放置酒精供遊客消毒之外，每位服務人員在名牌處也會寫上今日的體溫溫度，讓遊客玩得開心也玩得放心；另外，遊樂設施每小時都會進行酒精消毒的動作，特別是在車輛設施的方向盤握把處，一定是加強再加強的消毒。歡迎大家出遊來鈴鹿賽道樂園走走，配合中央流行疫情指揮中心，園區內每個出入口皆放置提醒告示牌，並於入館時設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度不得進入，並要求全程佩戴口罩、酒精消毒雙手後才可入內。相關優惠與票價資訊可至鈴鹿賽道樂園官網http://www.suzukacircuitpark.com/