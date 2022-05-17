房價高居高不下，去年六都有2.2萬個20～30歲的八年級生購屋揹房貸，占全部房貸族的15%，這個比例比起十年前約低了3個百分點，其中台北市八年級生平均購屋總價達1,907萬元，年輕人購屋即使有長輩資助自備款，門檻仍然不低。

根據聯徵中心統計資料顯示，八年級生在台北市的平均購屋總價為1,907萬元，新北市為1,187萬元，雙北以外則在842～954萬元。在台北市以該族群平均核貸成數79.4%、平均利率1.37%來看，年輕購屋族需有近400萬元的自備款，20年期房貸每月償貸7.2萬、30年期每月償貸5.1萬，壓力仍相當沉重。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，八年級生購屋以首購為最大宗，這些購屋族群有幾項特徵，包括喜新厭舊，重視社區管理、外觀與公設，偏好屋齡新且管理完善的社區大樓，第二就是年輕人依賴外送餐飲，不喜歡外送選擇較少的區域，第三即使購屋後房貸成為一定負擔，但他們還是希望可以保有一定預算維持生活品質，第四因為八年級生出社會時間較短，購屋的自備款多由家人資助等。

統計顯示，八年級生在台北市的平均購屋坪數約31坪、新北市約36坪，顯示在高房價的環境下，年輕族群購屋時以坪數換取房價。不過，在雙北以外的購屋面積都大於42坪，以台南市達46坪為最大。

曾敬德指出，八年級生在高房價年代還能順利購屋，包括自備款的籌措、30年期房貸減低每月還款負擔，與低利環境等因素，都是主要關鍵，由於目前市場開始進入升息循環走勢，建議八年級生購屋可以試算未來利率調漲後，是否會壓力過重或影響生活品質。