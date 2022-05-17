第10屆台波(蘭)經貿諮商會議於今日(17)在台北舉行，波蘭經濟發展暨技術部政務次長Grzegorz Piechowiak(格澤戈爾茨·皮喬維亞克)親自率團搭國家專機來台，與我經濟部部陳政務次長正祺共同主持，雙方針對貿易、投資、半導體、電動車、氫能、資安、醫療及防疫合作等議題交換意見，雙方並簽署研發、優良實驗室操作(GLP)及電動車共三份合作備忘錄。

陳正祺表示，台波在綠能、資通訊、資安、新創及創新等領域已有良好的合作基礎，樂見在台波經貿諮商會議平台下，制度化深化合作。

皮喬維亞克致詞時，則先感謝台灣於2020年4月致贈波蘭防疫物資，該國也在2021年9月回贈40萬劑AZ疫苗。在後疫情時代及俄烏戰爭下，他們將與理念相近的夥伴合作強化供應鏈韌性，盼與台灣在供應鏈、半導體、電動車、氫能、醫療產業等領域深化合作。

本屆會議除確認未來兩國各項經貿及產業合作的方向，也簽下三份MOU。包括工研院與波蘭國家研究中心的研發合作備忘錄，針對電動車及節能應用促進化合物半導體元件(例如氮化鎵)共同研究開發。

另由我全國認證基金會(TAF)與波蘭化學物質局(BCS)簽署優良實驗室操作(GLP)合作備忘錄，以強化我國GLP符合性監控系統與波蘭之技術交流及資訊交換；電機電子工業同業公會與波蘭環境保護研究院國家氣候變遷中心簽署電動車合作備忘錄，深化雙邊在電動車領域的合作夥伴關係。

波蘭居於歐洲中心戰略位置，為歐洲家電最大製造國，擁有龐大汽車及航空產業，工業基礎雄厚，人力素質高，為中東歐最大市場。2021年其國內生產總值(GDP)居全球第22名，在中歐國家中排名第1；經濟成長率達5.7％，在歐盟國家中名列前茅。在投資方面，目前我國有31家廠商在波蘭投資，投資業別主要為電機電子、資通訊、汽車及零配件等產業。