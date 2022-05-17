有些人個性隨興，做事態度也是如此，因此成功率自然非常低，在工作上也做不出成績，而有的人則恰好相反，一遇到想做的事就會堅持到底，必定能成大事、立大業，《搜狐網》近日分享4個做事很執著的生肖，一旦定下目標後，他們就會努力去實踐，就算過程辛苦也絕不放棄。

1.生肖羊

生肖羊個性比較自我，只要是自己想做的事情，他們就會非常執著，而且不會輕易放手，就算經歷種種磨難，他們也無所畏懼，甚至把吃苦當吃補，不斷精進自我的他們，只要遇到機會，必能大展身手，在事業上有所成就，很快就能過上夢想的生活。

2.生肖雞

生肖雞以自我為中心，他們很堅持自己的觀點，甚至不容易改變，雖然凡事都不會過於強求，屬於順其自然的類型，不過一碰到他們想做的事情時，生肖雞就會變得很固執，過程中就算遇到許多挫折，他們也不會改變初衷，直到達成夢想，堅持到底的性格也成為他們職場助力，因此事業上步步高升。

3.生肖猴

生肖猴個性很自律，生活中從來不會得過且過，總是嚴格要求自己，完成定下的目標，不僅如此，他們為人也很謹慎，從來不會有慌張的表現，而且能夠從容的面對工作，在事業上也能有所成就，一旦遇到機會，生肖猴就會緊緊抓住，必定能靠自己的雙手過上夢想的生活。

4.生肖馬

生肖馬屬於埋頭苦幹的類型，一遇到自己在乎的事情，他們就會拚盡全力，絕不允許自己失敗，就算結果不如他們所期盼的，生肖馬也會不斷省思自己，以免未來又發生類似的失誤，不僅做事小心，而且交友也很謹慎，在工作上除了靠自己努力外，還能受到貴人幫助，因此在事業上表現相當出色。