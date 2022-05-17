新北市寶高園區將打造為智慧城市產業重鎮，新北市經發局近期公告第5次招商結果，除了國際知名企業Tesla (特斯拉)將進駐實驗場域空間外，品威電子、寶德科技及瑞盛科技等優質企業也將進駐。經發局表示，標準廠進駐率已達9成8，目前已啟動園區二期開發報編作業，將透過市府力量持續滿足企業產業空間需求，並提升新店資通訊產業量能。

寶高園區本次得標廠商產業型態涵蓋電動車、電競周邊產品製造研發、自動化設備及高頻數據線製造等，經發局長何怡明表示，鴻海精密已規畫在園區設置電動車研發基地，這次特斯拉進駐後，將匯聚電動車產業鏈中軟體研發及檢測維修等能量，進一步與鴻華先進、裕隆汽車等電動車產業發揮群聚、加乘效應，打造新一代的電動車產業新聚落。

經發局指出，這次公告招商的有標準廠房、實驗場域空間，實驗場域由特斯拉得標，由於過往該企業零組件的生產基地就在台灣，有7成供應商來自台灣，因此未來特斯拉將與當地企業合作建立電動車生態圈，讓服務延伸到新北，扎根台灣，而進駐寶高園區，也將是特斯拉在台灣長期發展的重要里程碑。

另外，進駐標準廠房的則是人機介面技術研發業者「寶德科技」，該公司是上櫃掛牌企業，擁有400多件專利，預計在園區打造生產智能電競裝備及智能宅設備，而已進駐的高頻數據線專業研發及製造廠商「品威電子」，也將加碼投資成立自動化產線及擴大研發中心，導入自動化製程，聚焦在生產智慧城市應用相關物聯網、車聯網及雲端伺服等產業相關的高速連接線。