1998年曼谷亞運男子鞍馬銅牌江建東(左)擔任協會秘書長，未來四年將輔佐新任理事長鄭勝次(右)在國際舞台上奪取佳績。(體操協會提供)

去年東京奧運李智凱勇奪男子鞍馬銀牌，唐嘉鴻在男子全能項目排名第七，雙雙創下台灣體操界新猷。今日體操協會理事長交接，新上任的理事長鄭勝次表示，有了過去前輩的努力才有去年東京奧運的好成績，期許上任後能夠在這個基礎上更上層樓，目標鎖定2024年巴黎奧運替台灣奪金。

61年次鄭勝次，以高雄市體操委員會主委身分入主中華體操協會，今日與前任理事長童年寬進行交接儀式，鄭勝次說，拿下印信的那一刻也是責任的開始，雖然成都世大運與杭州亞運都已延期，但選手集訓仍將持續進行，近期目標是6月亞錦賽，爭取年底世錦賽成隊參賽入場券，終極目標就是巴黎奧運會上摘金。

新任體操協會秘書長江建東是1998年曼谷亞運男子鞍馬銅牌，長期在基層紮根。江建東表示，除了目前檯面上優秀選手外，潛優培訓是當前首要任務，必須從各縣市國小與國中挖掘出潛力新秀，希望能透過國內外培訓讓新生代好手銜接上來，為台灣體操界打下良好基礎。

江建東說，6月亞錦賽成隊前5就能取得世錦賽參賽資格， 依照培訓隊現有選手狀態來看，拿下世錦賽門票應不成問題，至於世大運和亞運延期對於選手或許不是壞消息，因為能夠讓選手們多些備戰時間，甚至還有機會選拔出更優秀的選手。