中華郵政公司鼓勵民眾網購使用i郵箱取件，5月與momo購物網合作舉辦活動，2022年5月1日至31日於momo購物網下單，並選擇使用i郵箱取件，每筆成功訂單即享1次抽獎機會，最大獎可把Gogoro VIVA Basic騎回家。

中華郵政指出，momo購物網下單寄送至i郵箱到貨快速，當郵件送達i郵箱，收件人即可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件，透過一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，保護收件人隱私與取件安全，服務更方便貼心，歡迎民眾多加利用。

中華郵政說明，本次活動獎項豐富，包括Gogoro VIVA Basic、iPhone 13 Pro 128G、Dyson 3合1涼暖空氣清淨機、ECOVACS科沃DEEBOT T8 AIVI＋旗艦掃地機器人及中華郵政EZPoint 500點等，活動結束後，將以符合活動辦法之momo「訂單編號」進行公開抽獎，詳情可在活動網頁（https://iboxmothersday.com.tw）查詢。