大陸環球網17日報導，美國空軍當地時間16日，宣布上周成功進行了一次極音速武器測試，此前，該型號曾連續3次試射失敗。中國專家指出，此次試驗，成功給美國空軍極音速武器的發展增加了信心，但是該型武器裝備距離正式服役仍然需要相當長時間。

此次試驗於14日在加州南部進行，一架B-52轟炸機發射了一枚「空射快速回應武器（ARRW）」，這是美空軍極音速武器項目之一，推出AGM-183A飛彈，由固體燃料火箭助推器和楔形滑翔體組成。根據此前公布資料，AGM-183A飛彈重2.5噸左右，長約5.9米，直徑約0.66米，平均飛行速度為6.5馬赫至8馬赫，一架B-52轟炸機可攜帶4枚至6枚飛彈。

大陸《環球時報》報導，大陸空氣動力學家、航太技術專家黃志澄表示，極音速武器是指以極聲速技術為基礎，飛行速度超過5倍聲速的武器。極音速武器研發主要分為兩大類，一類是極音速助推滑翔武器，美國此次試驗成功的ARRW就是該類型，另外一類是使用超燃衝壓發動機為代表的極音速吸氣式發動機技術，該技術雖然取得了重大進展，但轉化為武器還需要一段時間。

黃志澄表示，ARRW是由飛機空中發射的極音速武器，連續3次失敗，是因為空中發射要求解決一系列飛彈在飛機發射過程中的控制問題，顯然他們在這方面遇到了困難，「不可否認的是，美國在極音速武器基礎研究方面有長期的累積，由飛彈從地面發射的極音速武器在美國陸軍已經多次成功，目前正準備服役。」

黃志澄認為，這次試驗成功給美國空軍極音速武器發展增加了一些信心，但是該型武器裝備距離正式服役，仍然需要相當長時間。事實上，ARRW在彈道中段的速度，一般要低於常規多彈頭和機動彈頭的速度。但由於其具有較大範圍的機動能力，增加了對其彈道探測與預測的難度，從而增強了突防能力。

同時由於使用了包括人工智慧在內的先進控制技術，提高了打擊目標的精度，因此，它特別適宜於打擊高價值重要目標。但目前的極音速助推滑翔武器，還不可能替代常規的多彈頭飛彈，只是作為它們的重要補充。

黃志澄表示，未來美國在極音速武器方面將繼續飛行試驗，並盡快達到武器服役水準；其次，美國會繼續加強極音速的基礎研究和工業生產能力，並進一步降低極音速武器的成本。

據介紹，俄羅斯、美國和中國都在大力的發展該型武器；此外，北韓、日本、印度和歐洲也在研發這些武器，成為現代武器裝備發展中的一個熱點。

「目前在極音速武器方面，中國和俄羅斯保持一些領先的優勢。」黃志澄介紹，而一段時間以來美國對極音速武器存在戰略上的誤判，對於該型武器研發和重視不夠，資金投入也比較少，原來高等院校中科研活動也在逐步停止，從而使得美國在極音速武器研發方面有點力不從心。

但近幾年來情況正在改變，一方面美國大力宣傳中、俄在極音速武器發展對美國安全「形成威懾」；另外一方面大力投資極音速武器的研究，花重金發展防禦極音速武器的防禦系統，這一切都表明美國希望能在該領域超越中俄。