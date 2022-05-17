新光三越小潘蛋糕坊鳳凰酥12入禮盒，熱銷逾1200盒，登本土伴手禮熱銷冠軍，已幾乎售罄。（新光三越提供）

新光三越大熊農場特級愛文芒果禮盒，可透過skm eats外送，推薦價1020元。（新光三越提供）

新光三越東京香蕉－牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心，熱銷逾1800盒，已幾乎售罄。（新光三越提供）

遠東百貨觀察，較可耐放的伴手禮今年銷售佳，漢來蛋捲禮盒10入60元。（遠百提供）

SOGO忠孝館廣生堂原珍冰糖燕窩飲15入禮盒，加贈燕窩香皂，特價4888元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館源吉兆庵菖蒲餅7入，1150元。（SOGO提供）

疫情阻隔使親友們無法相聚，促使今年端午送禮商機蓬勃，消費者也拉高預算在端午備品上，百貨預購開跑不到2周，上萬盒的伴手禮品都幾乎售罄，統計粽子以外的禮盒類銷況，以可耐久放、日本經典、在地名店，及養生相關禮品等最受歡迎，還有高級水果禮盒也是上架就秒殺，顯見雖親友不能在身邊，人們更為重視彼此的慰問關懷。

新光三越統計從本月4日起，開賣的百款端午禮品以來，以日本人氣「TOKYO BANANA 東京香蕉」新品－牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心最熱銷，已超過1800盒，另款同品牌東京香蕉蛋糕禮盒，以1500盒銷量居次，堪稱日本最強伴手禮；第3名則是板橋排隊名店－小潘蛋糕坊鳳凰酥禮盒，銷售破1200盒，再來還有「細鳳果茶愛文芒果泡芙禮盒」、京都的「小倉山莊春秋米?」等，在2周內都銷售約千盒，以上熱銷品幾乎都將售罄，相當受歡迎。

新光三越表示，即起至6月5日，App的skm eats外送功能，也首度加入端午禮品販售，提供共15款在地好粽、季節果物禮盒外送到府。此外，近期還有快閃店登場，如台北南西店的賣漁人家、PABLO起司塔，及台南新天地的果貿吳媽家水餃等，滿足端午其他採購需求。

SOGO台北館觀察，端午禮盒部分銷售至今，忠孝、復興館皆有60%成長，其中忠孝館的養生禮盒相關，受惠於疫情表現較為突出，對比去年提升5成；另復興館的侯布雄法式精品甜點、GODIVA等也皆有大筆訂單。

遠東百貨統計，最近因居隔在家的消費者較多，故比較耐久放的點心非常受歡迎，像是漢來蛋捲、舊振南冰粽、杏仁純、蜂蜜爆米花、有機牛蒡跟燉耳等，近期銷售表現都很突出。

微風超市主打高品質水果禮盒，端午檔期有亞歷山大葡萄禮盒、山梨溫室水蜜桃、德島蜜柑、靜岡哈密瓜、愛文芒果禮盒、玉荷包禮盒等，其中山梨溫室水蜜桃，每逢上架就被秒殺，已成為今年送禮的熱銷品。

微風表示，其他經典的日式伴手禮，如日本金澤葛粉果凍禮盒、岡山仙貝禮盒也同樣熱賣，果凍禮盒已熱銷超過百盒，還有微風獨家款的米乃藏日本職人仙貝禮盒組，來自日本傳統煎餅老店，有客人一次就訂了100多盒，是別出心栽的選擇。