衛福部醫福會執行長王必勝日前直指「雙北叫不動地區大型醫院」，新北市長侯友宜昨直言「非常難過」，認為中央沒給予鼓勵，反潑了一桶冷水打擊基層士氣，今火氣未消，更疑在臉書暗批王「請不要以高高在上的姿態，使用叫不叫得動這類的輕蔑語氣，請尊重一直站在第一線不眠不休守護民眾的新北醫護人員」。

侯友宜臉書貼文表示，從兩年前疫情初始，他們就無怨無悔地付出，和市府團隊並肩作戰，無分彼此一條心全力抗疫。他們冒著染疫風險 ，他們放下自己的家庭，站在前線為市民無私奉獻到現在。在上位者，傾聽一下在前線打仗的醫院心聲吧！請心懷感恩，尊重並感謝為人民無私奉獻的新北醫護同仁！

侯友宜今上午到台北慈濟醫院慰問醫療團隊，臉書並放上台北慈濟醫院院長趙有誠受訪影片，趙表示，新北所有醫院包括診所，醫護同仁都非常團結，從去年到今年都有條不紊，院長間彼此也很熟，強調大家團結一致對抗病毒。