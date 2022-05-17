疫情影響下，消費承壓。中國國家統計局數據顯示，3月社會消費品零售總額34233億元（人民幣，下同），同比下降3.5％，環比下降1.93％，4月社會消費品零售總額29483億元，同比下降11.1％，進一步下滑。社會消費品零售是本輪疫情衝擊效應最強烈的領域，面臨挑戰。

在這種背景下，大陸各地陸續公布了促進消費的政策。這些政策是否足夠？未來是否需要進一步促消費的政策？澎湃新聞引述多位經濟學者意見，學者建議消費券力度可以更大、更實在一些。

★多地推出主題促消費活動

如何填補消費缺口，多地推出了「形式不同、花樣不同」的促消費活動。例如廣東省推出「有獎發票」活動，長沙、武漢等推出主題促消費活動。

5月16日，廣東將在全省（不含深圳市，下同）範圍內開展「有獎發票」活動，有獎發票的範圍，是廣東省零售、餐飲、文化、旅遊、住宿、體育等行業經營者從2022年5月1日起至2022年12月31日止，依法開具給個人消費者的普通發票，包括電子發票（普通發票）、增值稅普通發票、增值稅電子普通發票、增值稅普通發票（卷票）。

「有獎發票」活動將採取「兩次開獎」模式進行開獎。第一次為即時開獎，共設3個等次的獎項，對應的獎金分別為人民幣20元、100元、200元；第二次為定期開獎，對應的獎金分別為人民幣1萬元（稅前）、5萬元（稅前）、10萬元（稅前）。

據《長江日報》報導，武漢將按照四季時序，舉辦春華、夏至、秋實、冬安四大篇章主題促消費活動，開展百餘場商旅文體、優惠促銷、餐飲美食、展會展覽專場促消費活動。150餘家商超、商業綜合體和重點商貿企業，將同步開展320餘場促消費活動，活動範圍涵蓋商超、餐飲、住宿、汽車、家電等6大領域。

據《湖南日報》報導，2022年，長沙將開展「春之約、夏之禮、秋之韻、冬之味」四季主題促消費活動1000餘場，圍繞國際品牌集聚、節會品牌消費、地標打造提升消費、網紅長沙、大宗商品、首店首發、美食健康服務、數位化新消費、商貿文旅融合、鄉村振興綠色低碳消費等十大內容，各級政府投入＋撬動社會資本投入資金將超1億元，預計拉動消費增長20％以上。

★各種消費券陸續出爐

在促消費的各種活動中，消費券幾乎成為了必選項。

據福州新聞網報導，4月底至10月，福建省市將發放4億元商旅消費券，推動生產企業、商家、平台、銀行等聚資惠民、減費讓利30億元，力爭撬動全省消費300億元以上。圍繞「吃、住、行、游、購、娛」全要素，推出六大主題，開展促消費活動。

海南省商務廳5月6日公佈的統計情況顯示，4月30日以來，海南省陸續開展主題鮮明、形式多樣的各類促銷活動，已投入超1.2億元發放消費券，全省累計將投入超2億元發放各類消費券。

除了主題促消費活動，也有直接發放消費券的省市。

近日深圳市推出一項舉措，通過美團、京東平台，向深圳消費者陸續發放5億元消費券，包括4億元購物消費券、6000萬元餐飲消費券、1000萬元旅遊體育消費券、3000萬元數位人民幣紅包，4月28日12時起正式開放領取。

五一前後，寧波市啓動有史以來力度最大、覆蓋最廣的消費券發放活動，總投放金額超3億元。寧波市本級消費券分通用消費券、餐飲消費券、汽車消費券、家電消費券、家居消費券、酒店消費券、文旅消費券、體育消費券、活動專屬券、電動自行車專用券和數字人民幣推廣券11種類型。發放對象為全體在甬人員，包括域外來甬人員。

此外，還有北京這樣發放綠色節能消費券等特色消費券的省市。

4月12日，北京市發佈促進綠色節能消費政策，政企協同發力，將於今年4月至9月，面向在京消費者，發放超過3億元北京綠色節能消費券，適用商品有20類。

4月17日，江蘇公布助企紓困政策，其中包括「鼓勵有條件的地區發放餐飲消費券」、「鼓勵有條件的地區對中高風險地區、封控區、管控區等因疫情防控暫停營業的餐飲業中小微企業和個體工商戶，在具備條件時恢復營業的，給予一次性復市復業補貼」、「制定實施消費者在中標企業線下商場購買綠色節能家電等商品享受補貼等促消費政策措施」。

也有像長春這樣發票抽獎、主題消費活動、發放消費券「多管齊下」的省市。

日前，長春市發佈了《貫徹落實〈吉林省積極應對疫情影響促進消費回補和潛力釋放若干措施〉實施方案》。在促進疫情後市場復蘇方面，將開展發放消費券活動、開展發票抽獎活動、舉辦主題消費活動、支持發展便民經濟和外擺經營、大力發展「夜經濟」新業態、做好基本消費品保供穩價等，在適應後疫情居民消費新需求方面，將提質升級實物消費、塑造新型消費場景、擴大健康消費、加快發展智能體育消費、培育新型養老托育消費、促進家政消費、大力發展綠色消費、持續拓展文旅消費、有效激活農村消費等。

★消費券的發放力度還可以更大一些

多位經濟學家指出，目前的經濟形勢下，需要「救經濟」，發放消費券是其中的一個重要辦法。

香港中文大學經濟系教授宋錚等人利用港版支付寶30萬用戶經過匿名處理後的詳細交易數據，評估了2021年香港特區政府推出的價值5000港幣／人的數字消費券計劃。

從總量上看，消費券用戶的額外支出達到消費券面額的80％以上，近於世界各地以往財政刺激政策效果的上限，對香港經濟復甦發揮了積極作用。他們表示，在中國大陸發行數位消費券也有利於普及數位貨幣，是個一箭三雕的政策選項。

中泰證券首席經濟學家李迅雷5月14日在清華五道口首席經濟學家論壇上指出，美國在2020至2021年的疫情大暴發期間，通過財政向居民部門發錢的方式，不僅讓美國居民部門直接獲得超過2兆美元的現金補貼，從而提高了居民儲蓄率，而且拉動了居民部門的投資和消費。

李迅雷建議，中國財政部也可以考慮發行特別國債的方式，向居民部門發放消費券。「儘管目前不少地方也採取了發放消費券的方式，但存在規模過小、購買商品限制過多的問題，實際上難以起到有效促消費的效果。」

清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵也在清華五道口首席經濟學家論壇上表示，疫情造成收入下降會進一步導致消費下降，這種消費下降有歷史的慣性。他建議，為了保居民的消費，要對受影響的百姓直接給予現金補助，通過這個方式穩住未來的消費。