「半島電視台」（Al Jazeera）17日報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）警告，各國至今對烏克蘭提供的資金，無法滿足該國抵擋俄羅斯攻勢的「基本需求」，包括支付官兵與公務員薪資、退休金，以及維持民眾的基本生活條件等，呼籲西方國家加強財政支援。

葉倫指出，烏克蘭未來將需要「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）等級的大規模支援，以進行戰後重建，但要「一步一步來」。