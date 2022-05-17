花蓮新天堂樂園先前因台開集團面臨財務危機，迄今已停業逾2個月，不過近日卻傳出好消息，將在本月25日恢復營業，屆時除威秀影城，還有20多個櫃位將再次開放，27日也會與貨櫃屋星巴克一同打造「露天電影院 」，與花蓮民眾一同歡慶重啟。

台開集團2月爆出財務危機及經營權糾紛，旗下位在花蓮吉安光華地區的新天堂樂園3月1日無預警暫停營業，不只簽約廠商遭受波及，威秀影城也暫時休業，令不少花蓮人感到可惜。

由於新天堂樂園近日陸續在花蓮臉書社團召募新血，更預告27日將和貨櫃屋星巴克打造露天電影院 ，播映湯姆克魯斯（Tom Cruise）36年前的經典之作「捍衛戰士」，並免費提供花蓮鄉親180席，此舉引發外界討論是否將重新營業。

對此，新天堂樂園媒體聯絡人賴慶德受訪證實，新天堂樂園將在25日重新營業，不只20幾個新舊櫃位重新開放，連威秀影城也將重啟，且目前也還有和其他廠商陸續洽談，相信能帶來民眾不一樣的體驗。

新天堂樂園也預告開幕的系列活動，除露天電影院，威秀影城部分，只要於指定期限內，臨櫃購買電影票，就送爆米花，iShow會員臨櫃購票加贈飲料，同時在個人社群平台分享，也可兌換好禮。

同時也祭出「周六免費請你喝咖啡」活動，民眾只要在6月4日、11日、18日及25日，連續4個星期六，於營業時間至指定地點排隊，即能領取星巴克咖啡兌換券1張，每日限量50份。