杏輝（1734）旗下「蓉憶記膠囊」好神！一個月之內拿下三項國際大獎，除了勇奪世界規模最大的阿基米德國際發明暨創新科技展的金獎外，也評審團青睞額外授予『美國特別獎』；此外，並獲布魯塞爾Monde selection世界品質評鑑大賞「銀獎」，在在都成為未來進軍海外市場的最佳光環。

杏輝此次是以『管花肉蓯蓉萃取物之活性物質AIE2用於延緩衰老之用途』，參加阿基米德國際發明暨創新科技展，並從20個國家、600多件作品中脫穎而出，獲得大會『金獎』殊榮，由於產品極具特色，更得到評審團青睞額外授予『美國特別獎』。

另外，該產品也參加了布魯塞爾Monde selection世界品質評鑑大賞評鑑，被評選為『銀獎』。

Monde Selection素有『食品界奧林匹克獎』美譽， 1961年創立於比利時，擁有長達60年的悠久歷史，評審委員由營養學家、飲食治療師、食品科學專家、研發經理人等超過80個專家所組成，每年針對產品的品質、科學證據、安全法規及原材料、包裝等進行審核與評分，透過比利時聯邦公共服務機構的官方實驗室協助評測，為歐洲公信力極高的國際品質大獎。

杏輝表示，蓉憶記是該集團鑽研20多年的研發成果，主要成份管花肉蓯蓉萃取物為杏輝天力子公司開發多年有成的植提原料，為了獲得一致性且高標準原料來源，杏輝天力更是擁有近萬畝符合GAP規範的管花肉蓯蓉種植基地，以控管出高品質的保健產品; 並且運用專利指紋圖譜品管技術（Phytomics QC TM）鑑定出的活性成分-AIE2，並已商品化運用到超過10幾個國家，榮獲多國數十項專利，共發表了9篇國際學術期刊，以此原料製成的杏輝蓉憶記膠囊也榮獲延緩衰老健康食品國家認證。

連續榮獲三項國際獎項，杏輝表示，未來將持續推出創新卓越的產品，增進消費者的健康，並在世界舞台上續寫佳績。