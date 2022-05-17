隨著本土疫情急速升溫，台中各大飯店內用來客數不斷流失，為搶攻宅食經濟，台中長榮桂冠推出全新口味的法式餐盒，咖啡廳及長園中餐廳延續10款人氣餐盒，以及外帶單點8折優惠至6月底；台中日月千禧1F旅覓酒吧6月底前，只要出示打滿三劑疫苗證明，可享餐飲外帶88折或買3件以上冷凍名菜9折。

此外，台中日月千禧3F饗樂全日餐廳即日起至6/30周四至周日午、晚餐時段（週日晚餐暫停營業），只要出示打滿三劑疫苗證明，可享指定主餐半自助百匯8折優惠。

台中長榮表示，以法式料理為主的冠品鐵板燒，推出全新兩款頂級法式餐盒及兩款生菜沙拉餐盒，包括「集錦海鮮佐主廚特製醬汁」、「美國頂級冷藏肋眼牛排」、「荷蘭犢牛襯嫩葉生菜沙拉佐法式芥末醬」及「鮮香料煙燻舒康雞肉襯嫩葉生菜沙拉佐檸檬蜂蜜芥末醬」口味，訂購生菜沙拉餐盒及法式餐盒，分別加贈主廚精選麵包及招牌凱撒沙拉一份，法式餐盒售價為320至780元不等。

疫情重創最明顯的咖啡廳自助百匯，異國餐盒也再次登場，如「日式照燒鰻魚飯」、「美國低溫牛小排」、「日式烤鯖魚飯」以及全新的「每日精選無菜單料理餐盒」等，不僅主菜異國風，每款配菜也充滿特色，櫛瓜、梅汁番茄、昆布捲、甜南瓜、番茄佐馬札瑞拉起司等令人食指大動，售價為280元至360元不等，平假日皆可預訂。

另外，堪稱CP值最高的長園中餐廳六款人氣便當，也從去年5月以來熱銷至今，包含「經典牛三寶」、「陳醋子排?(售價198元)、「泰式烤雞腿排」、「主廚經典四寶」、「蠔油牛肉」及「蔬活牛蒡揚」口味，售價為198元～238元不等。

為了讓客人安心宅在家也能吃到五星級料理，飯店裡兩大中西式餐廳推出的外帶料理，優惠到6月底，搶攻防疫宅在家的外帶商機，長園中餐廳推出「疫起在家饗好料」外帶活動，精選多道料理如花雕醉雞、白灼牛肉等多道人氣料理都可外帶，單點料理只要120元起，長園中餐廳及咖啡廳外帶單點料理皆可享8折優惠。

另為不想出門的客人規劃「冷凍料理包」，包括深受客人喜愛的長榮空廚牛肉麵、中西式湯品、港點六小福等多道美食，只要簡單加熱即可在家輕鬆享用；而各類甜點為主的點心坊，推出主廚手工麵包、生乳捲85折起優惠！