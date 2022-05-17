髒衣服也能塞進i郵箱！中華郵政公司為讓i郵箱發揮「郵件任意門」功能，積極與異業結盟，17日起與U-Wash速喜樂美式洗衣合作，民眾可用只要透過APP預約，將需要待洗衣物放入i郵箱，就可等待速喜樂把乾淨的衣物送回來，一次洗衣含運費為420元。

中華郵政表示，民眾可透過「速喜樂線上預約」APP，選擇「洗衣床組收送服務」，即可取得i郵箱寄件之郵件號碼及驗證碼，將衣物或床組包裝妥當攜至任一i郵箱時，選擇「特約戶寄件」功能，掃讀APP顯示之郵件QR Code列印託運單，並依i郵箱螢幕指示操作，將衣物置入儲格，即可輕鬆完成寄件，送洗全程零接觸。

中華郵政公司已於全國布建超過2,400座i郵箱，整合物流、金流及資訊流功能，為全國規模最大之智慧物流設備網絡，具24小時全年無休自助取、寄郵件特性，吸引諸多業者異業結盟。

中華郵政與諸多業者合作，包含與DHL、UPS、FEDEX、宅配通、順豐速運五家物流業者合作宅轉箱，並和Nespresso合作有i郵箱專屬咖啡膠囊回收袋，其餘合作項目涵蓋二手物資交換、網購寄件、拍賣取寄件、物資捐贈等。