近年來韓流魅力席捲世界各地，但台灣明星或名人在韓國也是頗具知名度，不少本土影視作品更在當地創下亮眼成績；最近有韓國YouTuber「Withing Korea」整理過去90天內，韓國人最有興趣搜尋的前3名台灣人是誰，引起熱烈討論。

從YouTuber「Withing Korea」整理出的名單中，韓國人最近熱搜的台灣人第一名就是大S（徐熙媛），前陣子和「酷龍」成員具俊曄閃婚，無疑讓她引起韓國人好奇，什麼樣的女人能讓具俊曄魂牽夢縈；據悉，除了「徐熙媛」在韓國搜尋榜獲得第一名，大S飾演的「杉菜」韓文版名字「금잔디」也在熱搜第四名。

「Withing Korea」的正訓公布第三名是中信兄弟啦啦隊員峮峮（吳函峮）。(圖/ 摘自Withing Korea YouTube)

而韓國人近期最有興趣的第二名台灣人，則是女團(G)I-DLE中來自台灣的成員舒華（葉舒華），最近是舒華生日外，另一個成為熱搜的原因是，舒華在一段影片中說起韓文，不太流利卻很努力認真，看起來格外有趣又可愛，讓粉絲覺得很萌。

峮峮最近因為一張動圖，紅到韓國。(圖/ 摘自Withing Korea YouTube)

「Withing Korea」的正訓公布第三名是中信兄弟啦啦隊員峮峮（吳函峮），也專業地解釋峮峮早在2、3年前就紅到日本，還登上當地雜誌封面被封「台灣第一啦啦隊美少女」；最近則是有一張峮峮的動圖又在韓國各大論壇瘋傳，可愛外貌加上傲人身材獲得網友關注，正訓還特地強調，雖然台灣也有其他有名的啦啦隊員，但峮峮是「元祖」。