唐姓毒蟲持一般鑰匙偷遍高屏機車置物箱。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

近期高屏地區機車置物箱竊案頻傳，兩地警方經連日循線追查後，查出嫌犯47歲唐姓男子共犯下16案，經多日埋伏後，在屏東枋寮鄉發現唐嫌，不過當時正值下班交通高峰期，警方擔憂立即逮人會危害路人，因此默不作聲一路追到高雄岡山區後，才將他逮捕歸案並查獲毒品，訊後依竊盜、毒品罪嫌送辦。

警方指出，16日17時30分，專案小隊在枋寮鄉發現唐嫌駕駛作案車輛，由於正值下班時間，專案人員為避免危害其他用路人，不敢貿然攔車，一路尾隨至高雄市岡山區岡山路、趁唐嫌下車時執行拘提，當場查獲唐嫌持有安非他命毒品吸食器一組、安非它命2包（重量1.16公克），員警立即帶案偵辦。

警方調查，唐嫌清查涉及案件數計有，屏東地區東港鎮5件、崁頂鄉3件、新園鄉1件、萬丹鄉1件、枋寮鄉1件，另高雄市林園區2件、路竹區3件，總計16件機車車廂內財物竊案，全案經偵訊後依毒品危害防治條例及竊盜罪移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局表示，受理民眾報案並不分大小案，呼籲民眾平日對自己個人財物要保管好，機車置物箱內切勿放置過於貴重的物品，車輛停放好也要把鑰匙收好、鎖上置物箱，如發現不法立即報案，警方絕不容許宵小竊取民眾財物，只要危害治安，都會鍥而不捨追查，守護民眾生命、財產安全，以展現警方維護社會治安決心，讓全民安居樂業。