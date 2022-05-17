楊姓大貨車駕駛17日輛滿載廢紙，行經國道3號北上122公里後龍路段，疑似油管破裂外洩，導致車輛起火，不到半小時車輛成廢鐵，所幸消防員及時撲滅，才沒釀成更嚴重意外。
據悉，楊姓駕駛彰化載運廢紙，準備到桃園市新屋區交貨，發現儀錶板亮故障燈號，他才把車輛停放路肩，結果就竄出火苗，在風勢助長之下，火勢快速蔓延。
整輛車因為火勢燻黑，濃煙密布在數公里外都能看見，警消人員到場搶救，先將車頭火勢撲滅，緊接著再把車斗火勢控制，所幸無人員傷亡。
楊姓大貨車駕駛17日輛滿載廢紙，行經國道3號北上122公里後龍路段，疑似油管破裂外洩，導致車輛起火，不到半小時車輛成廢鐵，所幸消防員及時撲滅，才沒釀成更嚴重意外。
據悉，楊姓駕駛彰化載運廢紙，準備到桃園市新屋區交貨，發現儀錶板亮故障燈號，他才把車輛停放路肩，結果就竄出火苗，在風勢助長之下，火勢快速蔓延。
整輛車因為火勢燻黑，濃煙密布在數公里外都能看見，警消人員到場搶救，先將車頭火勢撲滅，緊接著再把車斗火勢控制，所幸無人員傷亡。
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