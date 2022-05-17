新竹縣政府工務處長林鶴斯涉嫌在2018年擔任技正時，接受廠商陳明正、合夥人張綵宸賄賂，協助475萬標案，遭檢方依貪汙罪起訴。陳明正17日首度出庭，他坦承犯案，但指張綵宸行賄時完全不知情，強調「當40年老師從沒送過紅包！」

檢方起訴，在大學任教的陳明正經營、張綵宸為股東的萬喬豐工程技術顧問公司為取得475萬元標案，與林鶴斯接觸，由林洩漏評選委員建議名單給張綵宸，並勾選2特定委員，林鶴斯事後拿15萬元，遭檢方依貪汙罪嫌起訴。

陳明正表示，不知道行賄的15萬是哪提領的，張綵宸事後跟他提到有行賄，他雖然認為不妥，但是也覺得給了就給了，對他也沒有壞處。陳明正也認為，知道評選名單對他沒有意義，他也沒有跟評選委員有聯繫。且是員工的行為，他也就認了。

陳明正也提到，他只負責技術方面，經營、行政、人事都是張綵宸，公司的人也都是張綵宸的親屬，「就知道公司是誰主導的了。」指自己也是被張綵宸聘請，薪資扣除4萬技師費，只有領2萬，不可能由他叫張綵宸去行賄。

法官詢問，為何成立萬喬豐時，由陳明正戶頭匯款100萬？陳明正則回答，「我也不知道，我也想知道為什麼。」法官訝異，你100萬被轉進去不知道？陳明正則解釋，指開公司時，他把自己郵局帳戶給張綵宸保管，前2年他有看，都很正常，因此就沒看明細，直到拿到提領一空的存摺才發現有異，後來張也避不見面。辯護人則說，請求傳喚張綵宸及其他員工、證人，就能知道公司是誰主導。