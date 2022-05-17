屏大、屏科大宣布：全校遠距教學至期末 18:442022/05/17 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 避免疫情延燒，屏東大學宣布將實施遠距教學至學期末。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著全台疫情持續延燒，屏東大學與屏東科技大學不約而同於17日宣布，全校課程實施遠距教學至學期末，另縣內另2所大學包括美和科大及大仁科大，將會在近期內開會研議後續授課方式。 成大、南大宣布 遠距教學至期末 北京疫情單日＋56例 至今無危重型病例 出入院近1：1 BNT兒童疫苗開打 澎湖縣最快25日啟動 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #遠距教學 #學期末 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海：全市16個區都已實現社會面清零 10:222022/05/17 兩岸 美教會槍擊案殺手曾任教屏科大1年 未獲續聘原因曝光 16:312022/05/17 國際 第一金台灣核心戰略建設基金 熱募 04:102022/05/17 投資理財 疫情升溫政策狂改 家長炸鍋怨：這屆是最慘國9生 15:372022/05/17 生活 新冠疫情揮之不去 台灣餐飲業 無薪假再起 04:102022/05/17 財經要聞 教會槍殺案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘 16:212022/05/17 國際 港第六波疫情預測專家意見不一 何栢良：數學模型推測易有落差 12:132022/05/17 兩岸 團長莊媛婷病危 台灣芭蕾舞團不負使命完成台東偏鄉巡演 17:592022/05/17 生活 美將台調升為新冠「高風險」 羅智強嗆蔡政府：拿人命賭博 16:512022/05/17 政治 南投副議長潘一全驚傳確診 縣議會回應了 12:392022/05/17 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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