隨著全台疫情持續延燒，屏東大學與屏東科技大學不約而同於17日宣布，全校課程實施遠距教學至學期末，另縣內另2所大學包括美和科大及大仁科大，將會在近期內開會研議後續授課方式。

成大、南大宣布 遠距教學至期末
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