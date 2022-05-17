有名人妻買煎餃當早餐，因老公沒空吃，3小時後要吃時，發現煎餃爬滿數10隻蛆。（翻攝自臉書爆怨公社）

果蠅無所不鑽！有媽媽在臉書分享1段噁心的影片，她表示第一次光顧的早餐店就出狀況，早上7點多買的煎餃放入保冰袋，由於老公那份沒空吃，她3小時後欲拿起來吃時，竟發現煎餃上有數隻蛆在爬，不過最讓她崩潰的情況，她和兒子的煎餃已經先吃完了；不過網友卻認為「可能保冰袋出包」。

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段21秒影片，她表示早上7點多某家早餐店買煎餃，買了之後就將整包煎餃放入保冰袋，由於早上老公沒時間吃，3小時候她要拿來吃時，竟發現煎餃上有蟲在爬，她仔細一看每顆煎餃都有，甚至還看到10幾隻蟲在爬，她抱怨第一次光顧此早餐店，卻遇到這種事情，不過讓她最崩潰的情況，她和兒子的早餐已經先吃完了。

有名人妻買煎餃當早餐，因老公沒空吃，3小時後要吃時，發現煎餃爬滿數10隻蛆。（翻攝自臉書爆怨公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「頭皮發麻，哪一家的」、「果蠅無所不鑽」、「如果你買完袋子沒蓋好剛好有果蠅停留也有可能會這樣」、「這蟲也太堅強了，煎餃都熟了他還沒事」、「太噁心了」、「代表煎餃沒噴濃藥」、「煎了沒死，這蟲需要好好研究研究」、「以後吃東西要拿放大鏡跟手電筒認真看過一輪才敢吃了」。

不過有網友認為買的當下應該要先注意「不是買的當下發現，一律都是羅生門」，也有網友認為，煎包煎好不太可能會生蛆，有可能是醬料或保鮮袋本身造成的「可能保冰袋出包，因為不太可能會這樣」、「不是醬料就是保冰袋」。