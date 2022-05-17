女星薔薔（林嘉凌）從《我愛黑澀會》出道，除擁有豔麗外表及姣好身材，超直率個性加上嗆辣說話風格也常引熱議，受到許多網友喜愛。常透過社群分享日常的薔薔，前陣子才傳出IG帳號遭停用，沒想到計劃開男模會館一事也遭遇問題，她今(17日)生日露出美腿大嘆「禍不單行」，但對創業自有一番決心，揚言：「下半年將開一間全台最大的男模會館」，被問到是否與「牛郎店」相關？她也做出了回應。

薔薔今(17日)在新創的IG帳號PO慶生文：「今天是我的32歲生日，已經遇疫情兩年沒法舉辦浮誇大party，是不是老天就是要我停止瘋狂，叫我學會成熟內斂，這是不是我人生要破的課題？」，她還表示：「今年真的很禍不單行，先是IG不見，公司(又)出現問題」，感嘆實現夢想之大不易：「讓我發現原來開創天下第一男模公司沒那麼簡單，還有很長的路要走，沒什麼是可以一路順風順水，一定會經過難題煎熬和創傷」。

但薔薔也不因此就氣餒：「但哪裡跌倒哪裡站，雖然心痛可惜的東西很多，但往好處感謝我所擁有的更多，應該珍惜，勇於面對一切重新開始。發生的問題，就是要讓我看見，學成經驗，是要推我更上一層的關鍵，有毀滅才有開創」，展現正向思考的一面。

貼文中薔薔附上多張穿搭辣照，只見她身著兩件式黑邊粉紅性感套裝，上半身V領小露事業線及辣肚，搭配下身短裙蹲跪姿魅惑指數爆表，而腿根的「絕對領域」更是大方洩光見客，甚至連超圓潤屁股蛋都差點外露，自信笑容也展現出打不倒的意志。網友也大讚：「生日快樂薔薔」、「祝妳越來越紅」、「最美薔薔！雨過天晴！」、「平安喜樂」、「加油！」，給予她滿滿的祝福。

薔薔遭遇的創業阻礙，根據《周刊王》報導，薔薔坦言自己把開公司想得太簡單，且平常演藝工作忙，沒時間管理公司，所以才會找了兩位信任的友人來幫忙管理，但發現「他們花錢像無底洞」，所以最後她只好自己跳下來經營公司。她並透露，下半年她將開一間全台最大的男模會館，不過她否認是牛郎店，只承認是與八大行業有關，也讓外界好奇薔薔接下來的事業計劃。