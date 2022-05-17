大陸中共中央辦公廳15日印發《關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見》，要求各地各部門加強離退休幹部黨建工作，要求離退休幹部、特別是曾任領導的退休幹部，自覺與「習近平為核心的黨中央」保持高度一致，不得妄議黨中央大政方針，不得傳播政治性的負面言論，堅決反對和抵制錯誤思潮。

據新華社報導，該《意見》強調離退休幹部是黨和國家的寶貴財富，要團結凝聚退休幹部在以習近平同志為核心的黨中央周圍，強化政治引領，組織引導離退休幹部黨員自覺踐行習近平思想，繼續聽黨話、跟黨走。

該《意見》提及，要強化管理監督、加強日常管理，要求離退休幹部黨員特別是擔任過領導職務的幹部黨員嚴守有關紀律規矩，增強黨性觀念與黨紀意識，引導自覺在思想、政治、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

大陸中組部負責人表示，《意見》同時提到，要堅持並完善談心談話制度，離退休幹部黨組織負責人要主動與黨員談心談話，及時了解思想狀況，做好經常性思想政治工作。