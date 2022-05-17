已連續兩年取消實體展的台北國際書展，今年臨開展又面對疫情正炙，雖然據統計有5成5的業者建議停辦，文化部仍決定如期舉行。17日的退展正式申請截止前，已陸續有多10餘家出版社公告表示今年退展。然而大陸異議作家廖亦武在臉書批評建議停辦的出版社「無腦」，有業者痛批此次書展根本是為烏克蘭專區和反中作家搭台，卻將台灣業者推上火線。

從文化部公布書展續辦至17日，已陸續有親子天下、天下遠見、台灣麥克出版集團（台灣麥克、維京國際、台灣東方、麥克兒童）、聯經、小兵、小魯、尖端、小光點、國語日報、風車等10餘家出版社已聲明退展。退展者尤其視書展為讀者互動重要場域的童書出版業者多指出，除了考量員工的健康、心理壓力，參展的人力、物力成本與人潮，尤其要考慮讀者的健康，台灣麥克便聲明：「身為童書出版社如果不能將小小讀者和父母的健康列為首要考量，那麼我們又能如何自詡為快樂的童書出版者」。

從第一屆便參展的小魯出版，執行長沙永玲直言「直到最後一刻還不想放棄，但讀者來了生病了怎麼辦？」無論是員工或讀者若染疫，作為業者的良心都無法交代。「有人建議就把書去擺著至少有7成的補助為什麼不做？」業者寧願只拿回3成的展位費也要退展，沙永玲表示「我們也做過讀者調查，都說不會來」；再者也試著找工讀生，「一天5000元也沒有人來，而且怎麼能要求自己不敢做的事叫別人做呢？」

沙永玲指出，文化部決定續辦前業者也陸續討論提出過諸多變通方法，例如讓影響最劇的童書區停辦，童書業者費了半年以上精心安排的國際作家講座轉為線上，主展場仍可維持實體活動，但最終只要退展就不得於展會中安排實體或線上活動，「等於是用這樣的方式來綁架參展」。另有業者形容此次書展宛如上了賊船，交了10元結果颱風來了很多人不想去，但船長執意出海，說退出只能退3元，一起出航可以給7塊錢，然而同業間已有許多員工染疫或居隔，在排班、人力不足的情況下，根本無力參展。

聯經出版社總經理陳芝宇也表示，原已沙盤推演分3班制排班，也有很多新書、活動早安排好了，努力許久的書展「誰不希望一切如常，全力以赴」但最後仍在考量員工健康、參展壓力等因素下退展，「若評估人潮而精簡裝潢，讓讀者看到這麼陽春的展，對日積月累建立的品牌形象並無加分。」業內人士統計，以10個單位以上的攤位來算，損失至少30萬元起跳，出版社得多賣300萬到600萬元的書才補得回來！

部份出版社包括時報、印刻、允晨出版、奇異果文創等則表示仍會參展，時報出版董事長趙政岷指出，退展虧56萬，續展要另裝潢舖書虧80萬，但考量許多作家準備許久的新書都安排在書展登場，加上時報出版展位在主題國法國館正對面，為了不讓友好的主題國尷尬仍決定參展，但書種、人手會減至30％以下，現場依員工自主意願到班並決定是否只展不售。奇異果文創創意總監劉定綱則是夫妻倆上場，不會讓任何員工出現在書展會場。

不論參展或退展，對業者而言都是艱難的決定，但作家廖亦武在臉書發文指文化部「力排眾議，在100多家無腦出版單位的反對聲浪中，堅持在6月舉辦台北國際書展」並表示25日將拜會部長李永得，引起出版業者嘩然。有業者更指文化部力邀烏克蘭組團設專區來台分享「文化保衛經驗」，堅持因國外有31家參展商而枉顧本地多數業者延期或停辦的意願，根本是將已然弱勢的出版業者推向第一線作為展示政策決心的祭品。