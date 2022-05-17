鍾欣怡轉戰直播3年，在去年9月成立電商品牌「欣欣牌」，她今（17日）與知名燒肉品牌聯名合作，推出和牛煎餃等商品，談到創立8個月的電商品牌「欣欣牌」，她開心表示創立首月就有200多萬的營業額，業績最好的時候更是創下一個月高達300萬的營收，每月基本收入都是100萬元，不過她也笑說員工有20多人，每月人事開銷高達80多萬，老公孫樂欣則透露品牌成立半年就收回1000多萬的成本，笑說接下來就是求發展和持續多元經營，除了餐飲商品，鍾欣怡表示之後將推出保養、保健等相關產品。

鍾欣怡透露自去年冬天就開始籌備聯名商品，光試吃就從46公斤增重到52公斤，總共胖了6公斤，主要都胖在肚子、大腿，褲子的尺寸也從S號變成L號，孫樂欣見狀後趕緊安慰，「沒事啦，瓜哥、城哥都這樣走過來。」不只鍾欣怡身材走樣，孫樂欣也一度發福像懷孕3個月，自嘲說沒想到會有這一天。

鍾欣怡、孫樂欣結婚8年，過去曾自爆考慮過離婚一事，也曾爭吵到摔手機，但沒想到在電商品牌成立後，夫妻倆感情比過去更好，幾乎不怎麼爭吵，雖然在經營品牌上會有意見不合的時候，但2人各司其職，分工清楚，鍾欣怡表示只要發現孫樂欣臉色不對，就會先道歉，改用「溝通」來處理問題。

近日疫情嚴重，鍾欣怡表示身邊不少好友都確診，小孩的幼兒園也已經預防性停課，至於是否會考慮讓8歲的大女兒接種疫苗？她搖頭表示不敢衝第一個，想多觀察後再做決定。忙於直播、電商事業的她，坦言還是很想演戲，但目前還是以小孩為主，如果過幾年還有邀約就會認真考慮