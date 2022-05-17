在俄羅斯入侵烏克蘭，導致武器供應出現不確定的問題後，印度決定停止與俄羅斯購買10架Ka-31預警直升機的談判，這意味著俄羅斯損失了5.2億美元。

防衛新聞(Defense News)報導，一位不透露姓名的印度國防部官員表示，目前印度與俄國「無限期暫停」與俄羅斯國防產品出口公司(Rosoboronexport) 、卡莫夫直升機公司(Kamov)的相關談判。官員表示，之所以暫停談判，是擔心莫斯科無法有效交貨，以及目前俄國面臨的國際制裁有關。

印度海軍官員表示，暫停購買對印度也是一項挫折，因為原本印度第二艘航空母艦維克蘭特號(INS Vikrant)同樣預警直升機，現在該航空母艦需要另外尋找別的預警機。

維克蘭特號是印度自行建造的大型航空母艦，預計於今年7月投入服役。

印度國防部顧問考希什(Amit Cowshish)表示，由於國際社會譴責俄羅斯，印度遷就地緣政治壓力不能再與俄國有軍事交易。其他因素可能包括預算限制，和印度想要改買其他直升機。

他指出，在戰爭爆發前，印度與俄國的談判就已經不順利了。2019年5月就開始的談判，在年底就發生新冠病毒大流行，以及俄國提高Ka-31 價格，使進度延誤。

到了今年 2月恢復談判，但官員們無法就盧比-盧布的匯率達成共識，又遇到了障礙。

目前印度海軍目前有14架 Ka-31 直升機，這些直升機是逐步引進的，2003年4 架，2005年5架，2013年5 架。

Ka-31預警直升機是Ka-27艦載直升機下，安裝E-801M 「天眼」雷達，不過受限於直升機機體小，雷達的可探測範圍相當有限。印度或許尋求其他更好性能的預警機。